Consejos para inscribirse bien en Medicare durante la complicada inscripción abierta

Puede que hayas visto al actor Danny Glover o a Joe Namath, la leyenda de la NFL de 77 años, en comerciales de TV animándote a que llames a un número 800 para obtener fabulosos beneficios extra de Medicare.

Hay muchos otros anuncios de Medicare, algunos de ellos con un fondo rojo, blanco y azul para sugerir que son oficiales; aunque si te acercas a la pantalla del televisor, podrás ver que la letra chica dice que no están respaldados por ninguna agencia del gobierno.

En realidad, son agentes de seguros de salud compitiendo agresivamente por un pedazo de un mercado lucrativo.

A esto es a lo que ha llegado el período de inscripción anual de Medicare. Los beneficiarios —personas de 65 años o más, o con discapacidades a largo plazo— tienen hasta el 7 de diciembre para participar, cambiar o dejar los planes de salud o de medicamentos, que entran en vigencia el 1 de enero.

Al cambiar de plan, se podría ahorrar dinero o conseguir beneficios que normalmente no ofrece el programa federal.

A pesar de toda su complejidad y de sus opciones casi infinitas, Medicare se reduce fundamentalmente a dos alternativas: la clásica tarifa por servicio del Medicare Tradicional o el enfoque de atención administrada de Medicare Advantage.

La elección correcta para cada uno depende de los recursos financieros y del estado de salud, así como de los futuros escenarios de atención médica que a menudo son difíciles de pronosticar.

Los costos y beneficios entre la multitud de planes de Medicare que compiten entre sí varían, y el laberinto de normas y otros detalles puede resultar abrumador.

De hecho, la sobrecarga de información explica, en parte, porqué la mayoría de las más de 60 millones de personas que tienen Medicare, incluidos más de 6 millones en California, no hacen comparaciones ni se cambian a planes más adecuados.

“LLevo haciendo esto 33 años y mi cabeza todavía da vueltas”, dijo Jill Selby, vicepresidenta de iniciativas estratégicas y desarrollo de productos de SCAN, una organización sin fines de lucro de Long Beach que es una de las mayores proveedoras de cuidados administrados de Medicare de California, conocida como Medicare Advantage. “Definitivamente es un curso universitario”.

Esta es la razón por la que los medios de comunicación y los buzones de los correos electrónicos se abarrotan con publicidad de gente que se ofrece a ayudarle a aprobar “el curso”.

Muchos promocionan Medicare Advantage, que es administrado por aseguradoras de salud privadas. Puede que se ahorre dinero, pero no necesariamente, y las investigaciones sugieren que, en algunos casos, le cuesta al gobierno más que administrar el Medicare tradicional.

Pero el marketing no es necesariamente un signo de mala fe. Los agentes de seguros autorizados buscan la buena comisión que reciben cuando contratan a alguien, pero también pueden proporcionar información valiosa sobre los desconcertantes matices de Medicare.

Los conocedores de la industria y los expertos coinciden en que la mayoría de las personas no debería navegar solas por Medicare. “Es demasiado complicado”, asegura Mark Diel, director ejecutivo de California Coverage and Health Initiatives, una asociación estatal de organizaciones de alcance local y de inscripción en el cuidado de la salud.

Pero si la decisión es consultar con un agente de seguros, hay que mantenerse alerta. Pídeles a personas de confianza que te recomienden agentes, o visita eHealth o cualquier otra agencia en línea establecida. Pon a prueba al agente que elijas haciéndole preguntas por teléfono.

“Tenga cuidado si siente que el agente de seguros lo está presionando para que tome una decisión”, advierte Andrew Shea, vicepresidente de marketing de eHealth. Y si tienes dudas, busca una segunda opinión, aconseja Shea.

También puedes hablar con un consejero de Medicare a través de uno de los Programas Estatales de Asistencia de Seguros de Salud (SHIP), presentes en todos los estados. Encuentra el SHIP de su estado en www.shiptacenter.org.

Vale la pena leer Medicare & You, un manual completo. Descárgalo en el sitio web oficial de Medicare, www.medicare.gov.

El sitio web ofrece una inmersión profunda en todos los aspectos de Medicare. Si escribes tu código postal, puedes ver y comparar todos los planes de Medicare Advantage, los planes de seguro suplementario, conocidos como Medigap, y los planes de medicamentos (Parte D).

El sitio también te muestra las calificaciones de calidad de los planes, en una escala de cinco estrellas. Y los costos de tus medicamentos en cada plan. Explora el sitio web antes de hablar con un agente de seguros.

California Coverage y Health Initiatives puede remitirte a agentes de seguros autorizados que te proporcionarán asesoramiento local y asistencia para la inscripción. Llama al 833-720-2244. Sus miembros se especializan en ayudar a quienes son elegibles tanto para Medicare como para Medicaid, el programa de seguro de salud para personas de bajos ingresos.

Los llamados elegibles duales —casi 1.5 millones en California y cerca de 12 millones en todo el país— obtienen beneficios adicionales, y en algunos casos no tienen que pagar la prima médica mensual de Medicare (Parte B), que será de $148.50 en 2021 para la mayoría de los beneficiarios, pero más alta para las personas que superan ciertos umbrales de ingresos.

Si eliges el Medicare tradicional, considera un suplemento de Medigap si puedes pagarlo. Sin él, serás responsable del 20% de los costos de tu médico y de servicios ambulatorios, así como un elevado deducible de hospital, sin un límite a lo que pagas de tu propio bolsillo. Si necesitas medicamentos recetados, probablemente convendrá un plan de la Parte D.

Por su parte, Medicare Advantage es una ventanilla única. Por lo general, incluye un beneficio de medicamentos además de otros beneficios de Medicare, con un costo compartido para servicios y recetas que varía de un plan a otro. Los planes de Medicare Advantage suelen tener primas bajas o nulas, aparte de la prima de la Parte B que la mayoría de las personas paga en cualquiera de las dos versiones de Medicare. Y cada vez más ofrecen servicios adicionales, incluyendo visión, dental, transporte, entrega de comidas e incluso cobertura en el extranjero.

Pero ten cuidado con los riesgos.

Sí, la ruta tradicional de Medicare suele ser más cara al principio si deseas estar totalmente cubierto. Eso se debe a que pagas una prima mensual por una póliza Medigap, que puede costar $200 o más. Añade a eso la prima de la Parte D, estimada en un promedio de $41 al mes en 2021, según KFF. (KHN es un programa editorialmente independiente de KFF.)

Sin embargo, las pólizas Medigap a menudo te protegerán contra grandes facturas médicas si necesitas muchos cuidados.

En algunos casos, Medicare Advantage podría terminar siendo más caro si te enferma o lesionas gravemente, porque los copagos pueden sumar rápidamente. Por lo general, tienen un límite máximo cada año, pero aun así pueden costarte miles de dólares. Los planes Advantage también suelen tener redes de proveedores más limitadas, y los beneficios adicionales que ofrecen pueden estar sujetos a restricciones.

Más de un tercio de los beneficiarios de Medicare a nivel nacional están inscritos en los planes Advantage. En California, alrededor del 40%.

El principal atractivo del Medicare tradicional es que no tiene las reglas y restricciones de la atención médica administrada.

El doctor Mark Kalish, un psiquiatra retirado de San Diego, dijo que optó por el tradicional pago por servicio con Medigap y la Parte D porque no quería un plan en que tuviera que “pedir permiso”.

“Tengo 69 años, así que los ataques al corazón ocurren; el cáncer ocurre. Quiero poder elegir mi propio médico e ir a donde quiera”, señala Kalish. “Me ha ido bien en la vida, así que el dinero no es un problema para mí”.

Ten en cuenta que si no te inscribes en un plan Medigap durante el período de inscripción abierta de seis meses, que comienza cuando te inscribes en la Parte B de Medicare, se te podría negar la cobertura de una condición preexistente si intentas comprar una más tarde.

Hay algunas excepciones a esto en la ley federal, y cuatro estados —Nueva York, Massachusetts, Maine, Connecticut— exigen el acceso continuo o anual a la cobertura Medigap sin importar el estado de salud.

Asegúrate de entender las reglas y excepciones que aplican en tu caso.

De hecho, esa es una excelente regla general para todos los beneficiarios de Medicare. Lee y habla con los agentes de seguros y los consejeros de Medicare. Habla con amigos, familiares, tu médico, tu plan y otros planes de salud.

Cuando se trata de Medicare, dijo Erin Trish, directora adjunta del Centro Schaeffer de Política y Economía de la Salud de la Universidad del Sur de California, “se necesita de una comunidad”.

Esta historia de KHN fue publicada primero en California Healthline, un servicio de la California Health Care Foundation.

