Tu restaurant o tienda favorita están abiertas. ¿Cómo saber si está bien ir?

El hecho de que muchas empresas vuelvan a abrir no significa que la pandemia haya terminado. El coronavirus todavía anda suelto, en realidad aumentando en muchos lugares, lo que significa que las personas tienen que tomar decisiones serias sobre su salud cada día.

Nada en la vida está exento de riesgos y, en última instancia, las decisiones dependen de balances individuales. Pero, según expertos en salud pública consultados, hay pasos que puedes tomar, y señales que debes buscar, que te pueden ayudar a abrir la puerta y entrar… o no.

En primer lugar, evalúa tu situación personal.

Las personas con ciertas afecciones de salud, desde enfermedades cardíacas hasta diabetes u obesidad, pacientes bajo tratamiento por cáncer o personas mayores, o que viven con parientes mayores, por ejemplo, deben limitar sus salidas en un grado mucho mayor que los que no están en categorías de riesgo.

“Algunas personas no deberían correr ese riesgo en absoluto”, dijo el doctor Georges Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Americana de Salud Pública. “No significa que no puedas salir a la calle o ir a algún lugar donde puedas relajarte. Pero hazlo lejos de otras personas “.

El consejo que has estado escuchando desde hace tiempo sigue vigente: cuando salgas, usa máscara, manténte alejado de los demás y evita las multitudes.

También debes observar las reglas sobre el uso de mascarillas en las tiendas y restaurantes que quieras visitar. En general, los expertos estuvieron de acuerdo: sin máscara, sin clientes. Los empleados, propietarios, gerentes y clientes deben usarlas. Si no las usan, ni entres, dijeron expertos, especialmente en las regiones en donde su uso es mandatorio. Además, busca letreros en la puerta que indiquen a las personas que deben usar máscaras.

A continuación, se incluyen consideraciones adicionales para situaciones que pueden presentarse:

Tiendas: es bueno que un empleado controle que cada persona que entra tenga su máscara. Otras cosas a tener en cuenta, que haya desinfectante de manos, que se limite la cantidad de personas adentro y que haya flechas que dirijan el tráfico.

“Si el negocio se ha tomado la molestia de marcar lugares para que la gente haga fila a 6 pies de distancia signifca que se está tomando las cosas en serio”, dijo el doctor Marcus Plescia, director médico de la Asociación de Funcionarios de Salud Estatales y Territoriales.

Más a favor, las tiendas que están tomando medidas para mejorar sus sistemas de ventilación y filtración. Las áreas grandes o al aire libre son una señal positiva. Pero las tiendas más pequeñas también pueden organizar sus productos de manera que apoyen el distanciamiento social.

Restaurantes: busca mesas bien separadas. El exterior triunfa sobre el interior. “Ve a un lugar donde puedas hacer una reserva afuera”, dijo Benjamin, en espacios interiors “hay problemas con el flujo de aire, por lo que el exterior es mejor”.

Salones de belleza: las áreas comunes deben limpiarse regularmente y el número de clientes debe ser limitado. Elije los salones que hagan citas. Mejor si puedes esperar afuera hasta que te llamen o te envíen un mensaje de texto para avisarte que es tu turno.

Gimnasios/piscinas: busca instalaciones espaciosas. Los suministros de limpieza deben ser abundantes. Los requisitos de la máscara son mejores que no, pero algunas actividades dificultan su uso. Las clases al aire libre son mejores que en el interior. Las piscinas deben limitar el número de personas e instruir a los nadadores para que eviten amontonarse en los bordes u otras áreas.

Limpieza/reparación del hogar: Tara Kirk Sell, investigadora principal del Centro Johns Hopkins para la seguridad de la salud, señaló que existen diferencias en las consideraciones para alguien, como la persona que repara, que es un visitante ocasional o poco común, y alguien que llega regularmente, para hacer la limpieza. “Tener un diálogo abierto sobre las prácticas a seguir y las posibles enfermedades con alguien que está habitualmente en su casa es ideal”, dijo.

Un consejo para el día de limpieza: planee salir o estar en otra parte de la casa, tal vez al segundo piso mientras limpian el primero, para minimizar la exposición.

Para situaciones más ocasionales, como reparaciones, los trabajadores deben usar máscaras cuando hablen con usted o entren a su casa. Si toda la actividad se realiza al aire libre, como la jardinería o la reparación de una cerca, los revestimientos faciales no son una preocupación.

Plescia dijo que es mejor hacer esas preguntas o indicar sus requisitos al programar la cita. “Si te comunicas con anticipación y aparecen sin máscara, puedes decir: ‘Hablamos de esto’”. Para mejorarlo, pregunte sobre la salud del trabajador. ¿Han estado enfermos? ¿Cómo se sienten? ¿Han dado positivo o han estado cerca de alguien que lo haya hecho?

También es importante ser cortés, dijo Sell. “El propietario también debe usar una máscara cuando se encuentra en el mismo espacio que el trabajador. Y, obviamente, no querría concertar una visita de este tipo si estuviera enfermo “.

Guardería/campamento para niños: si la instalación está adentro, verifica si los consejeros/cuidadores usan máscaras. En el interior, idealmente, los niños también deberían usarlas. Otras preguntas importantes que debes hacerte: ¿Se realizan pruebas periódicas al personal para detectar el coronavirus? Pregunte sobre la política de licencia por enfermedad. ¿Tienen uno? Si es un lugar pequeño, es posible que no exista una política formal. Pero pregunte sobre la capacidad de los trabajadores para quedarse en casa sin perder sus trabajos si están enfermos o dan positivo en la prueba, dijo Sell.

Hoteles: Las habitaciones deben limpiarse a fondo y, en el mejor de los casos, desocuparlas al menos varias horas antes de su llegada. Otros elementos tangibles que pueden aportar tranquilidad: separadores de plástico duro entre usted y el personal de recepción y límites a los grupos de personas que se reúnen en los vestíbulos. Es incluso mejor si tienen un check-in “sin contacto”. Una vez en su habitación, limpie las áreas de la superficie: mesas, interruptores de luz y, especialmente, el control remoto de la televisión. Considere llevar tu propia almohada.

Qué evitar: Los tres expertos dijeron que se deben evitar las barras, especialmente en interiores, ya que es casi imposible distanciarse adecuadamente de los demás o usar máscaras. “Vas a los bares porque disfrutas del hecho de que hay otras personas allí y, cuando hay mucha gente, es difícil mantener una distancia de 6 pies”, dijo Plescia. “Cuando la gente bebe, pierde algo de juicio y es más probable que baje la guardia”. Los eventos deportivos, donde las personas “están una encima de la otra”, es otro tabú, dijo Benjamin. Venta recomendada contra fiestas en casa u otras reuniones grandes.

