A un año del lanzamiento de la línea 988, ¿Funciona? ¿Qué desafíos enfrenta?

La línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis celebró su primer aniversario este mes. Y expertos en salud mental afirman que el número de tres dígitos ha hecho que la ayuda sea más accesible que antes.

Esta línea directa fue diseñada con la idea de que las personas que experimentan angustia emocional se sintieran más cómodas buscando ayuda de consejeros capacitados que de la policía y otros servicios de emergencia a través del 911.

Desde que se lanzó el nuevo número en julio de 2022, ha recibido 4 millones de llamadas, según un informe de KFF, lo que representa un aumento del 33% respecto al año anterior. (La línea directa anterior era 800-273-8255, que sigue activa pero no se promociona).

En un evento de prensa en julio, políticos y expertos en salud mental celebraron los éxitos del primer año de la línea directa, así como los $1,000 millones adicionales en financiamiento proporcionados por la administración Biden.

Xavier Becerra, secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), describió el 988 como “un regalo del cielo” durante sus comentarios grabados. “Puede que no sea la solución”, dijo, “pero te pone en contacto con alguien que puede guiarte hacia la ayuda que necesitas”.

Esos mismos defensores reconocieron la oscura realidad tras el alto volumen de llamadas al 988: la nación enfrenta una crisis de salud mental y aún queda mucho trabajo por hacer.

Después de un año, también está claro que la línea directa 988, una red de más de 200 centros de llamadas estatales y locales, enfrenta desafíos, incluida la desconfianza y confusión del público. También es evidente que la línea directa necesita intervención financiera federal y estatal para ser sostenible.

La siguiente es una revisión de su situación actual:

¿Qué funcionó?

La línea nacional de crisis de salud mental original, el 1-800, ha estado en funcionamiento desde 2005. El gran aumento de llamadas al 988 en comparación con el 1-800 en solo un año probablemente se debe a la simplicidad del código de tres dígitos, según Adrienne Breidenstine, vicepresidenta de políticas y comunicaciones de Behavioral Health System en Baltimore. “La gente lo está recordando fácilmente”, dijo a KFF Health News.

Según una encuesta realizada en junio por NAMI e IPSOS, el 63% de los estadounidenses habían oído hablar del 988, y los jóvenes de 18 a 29 años eran los más conscientes. Además, la encuesta encontró que las personas LGBTQ+ eran dos veces más propensas a estar familiarizadas con el 988 que las personas que no se identificaban como LGBTQ+.

El 988 ofrece apoyo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para personas en crisis suicidas u otras formas de angustia emocional, explicó Breidenstine. “Pueden llamar si simplemente tuvieron un mal día”, dijo. “También recibimos algunas llamadas de personas que experimentan depresión posparto”. A los que llaman, se los dirige a un menú de opciones para elegir qué tipo de servicio les ayudaría mejor, incluida una línea para veteranos.

Cuando se lanzó, expertos en salud mental se preocupaban por la capacidad de la línea directa para hacer frente a la demanda. Pero parece que se está adaptando. “A pesar de un gran aumento en la demanda del sistema, ha estado funcionando y lo ha hecho de manera excepcional”, dijo a KFF Health News Hannah Wesolowski, directora de promoción de la National Alliance on Mental Illnesses.

Según datos de la Substance Abuse and Mental Health Services Administration, ahora, con el 988, se tarda un promedio de 35 segundos para conectarse con un consejero, ya sea llamando o enviando un mensaje de texto. Hace un año, ese promedio era de un minuto y 20 segundos.

Wesolowski dijo que una de las mayores sorpresas con el lanzamiento fue la frecuencia del tráfico de mensajes de texto. En noviembre de 2022, la Comisión Federal de Comunicaciones votó para que el 988 fuera compatible con mensajes de texto.

En mayo, según SAMHSA, el 988 recibió alrededor de 71,000 mensajes de texto en todo el país con una tasa de respuesta del 99%, en comparación con los 8,300 mensajes de texto en mayo de 2022 con una tasa de respuesta del 82%.

Este mes, HHS anunció la incorporación de servicios de texto y chat en español para el 988.

Desafíos por delante

Más de la mitad de los estadounidenses han oído hablar del 988, pero solo una pequeña fracción entiende cómo funciona la línea directa. Según la encuesta de NAMI, solo el 17% de las personas que respondieron dijeron que estaban “muy/algo familiarizadas” con la línea directa.

La mayoría de las personas piensan que al llamar al 988, al igual que al 911, los servicios de emergencia irán automáticamente a su dirección, según encontró la encuesta. Actualmente, el 988 no utiliza la geolocalización, lo que significa que los centros de llamadas no reciben automáticamente información sobre la ubicación de las personas que llaman.

Vibrant Emotional Health, que opera la línea directa, está trabajando para incorporar la geo-ruta en el sistema, lo que ayudaría a identificar las zonas desde donde se realizan las llamadas, pero no sus ubicaciones exactas, lo que permitiría conectarlos con grupos de asesoramiento locales y otros servicios de salud mental.

Sin embargo, incorporar la geo-ruta en la línea directa no está exento de controversia. Cuando se lanzó, las personas respondieron en las redes sociales advirtiendo que llamar al 988 aumentaba el riesgo de que la policía interviniera, y que se hubiera tratamientos involuntarios en hospitales psiquiátricos. “Basándose en el trauma que tantas personas en la comunidad de salud mental han experimentado durante mucho tiempo cuando han estado en crisis, esas suposiciones son comprensibles”, dijo Wesolowski.

Menos del 2% de las llamadas terminan involucrando a la policía, y la mayoría se resuelven por teléfono.

“La gran mayoría de las personas piensan que habrá una respuesta en persona cada vez que llamen, y eso simplemente no es cierto”, dijo Wesolowski.

Otro desafío al que se enfrentan los defensores de la salud mental es informar a los adultos mayores sobre el 988, especialmente a los veteranos, que tienen un mayor riesgo de tener pensamientos suicidas. Según la encuesta de NAMI, los estadounidenses de entre 50 y 64 años tenían la tasa de conocimiento más baja del 988, con un 11%, entre todos los grupos de edad.

Esto es un indicio revelador de cómo las generaciones mayores son menos propensas a hablar y admitir sus luchas con la salud mental, dijo Wesolowski. “Los jóvenes están más dispuestos a ser abiertos al respecto, así que creo que derribar ese estigma en todos los grupos de edad es absolutamente vital, y tenemos mucho trabajo por hacer en ese sentido”.

El 988, ¿es sostenible?

Desde su lanzamiento, la línea directa ha dependido de subvenciones federales y asignaciones anuales. Un torrente de financiamiento fluyó cuando se lanzó el 988, “pero esas asignaciones anuales son algo por lo que tienes que seguir volviendo año tras año, por lo que el tema de la sostenibilidad es un poco más complicado”, dijo Wesolowski.

Es aquí donde entran en juego el Congreso y las legislaturas estatales.

Líderes de salud mental esperan impulsar una legislación que permita que el 988 sea financiado de la misma manera que el 911 a nivel nacional. El Wireless Communications and Public Safety Act de 1999 exigió que el 911 fuera el número de emergencia universal del país y, desde entonces, a los usuarios se les ha cobrado automáticamente, un promedio de aproximadamente un dólar al mes, en sus facturas telefónicas mensuales para financiarlo.

Seis estados han establecido un impuesto similar para el 988, y dos estados, Delaware y Oregon, tienen proyectos de ley para este impuesto en los escritorios de sus gobernadores.

La Federal Communications Commission (FCC) tiene el poder de imponer un impuesto a nivel nacional, pero la agencia federal aún no lo ha hecho.

