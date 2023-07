Consumo excesivo de alcohol durante la pandemia eleva muertes por enfermedad hepática alcohólica

Articles

El consumo excesivo de alcohol durante la pandemia de covid aumentó tanto las muertes por enfermedad hepática alcohólica que la afección mató a más californianos que los accidentes automovilísticos o el cáncer de seno, según un análisis de KFF Health News.

Los confinamientos hicieron que las personas se sintieran aisladas, deprimidas y ansiosas, lo que llevó a algunas a beber demasiado. Las ventas de alcohol aumentaron durante la pandemia, con saltos especialmente grandes en el consumo de licores.

Si bien esto condujo a un aumento en todo tipo de muertes relacionadas con el alcohol, la cantidad de californianos que mueren a causa de la enfermedad hepática alcohólica se disparó drásticamente, con 14,209 muertes entre 2020 y 2022, según datos provisionales de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

La enfermedad hepática alcohólica es la causa más común de muertes inducidas por el alcohol a nivel nacional. En California, la tasa de mortalidad por la enfermedad durante los últimos tres años fue un 25% más alta que en los tres años anteriores a la pandemia.

La tasa alcanzó un máximo de 13,2 muertes por cada 100,000 habitantes en 2021, casi el doble de la tasa de hace dos décadas.

La enfermedad generalmente es causada por años de consumo excesivo de alcohol, aunque a veces puede ocurrir después de un breve período de beber en exceso. Generalmente no hay síntomas hasta una etapa avanzada de la enfermedad, cuando pueden presentarse debilidad, confusión e ictericia.

Muchos de los que aumentaron su consumo de alcohol durante la pandemia ya estaban al borde de desarrollar una enfermedad hepática alcohólica grave, dijo Jovan Julien, investigador postdoctoral en la Escuela de Medicina de Harvard.

El alcohol extra aceleró el proceso, matándolos antes, dijo Julien, quien es coautor de un estudio que desarrolló un modelo durante la pandemia que predijo muchas de las tendencias que ocurrieron. Incluso antes de la pandemia, los cambios en el estilo de vida y la dieta estaban contribuyendo a más muertes por enfermedad hepática alcohólica, a pesar de los pocos cambios en las ventas de alcohol, dijo Brian Lee, hepatólogo y especialista en trasplante de hígado de la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California.

Lee y otros investigadores encontraron una conexión entre la enfermedad hepática alcohólica y el síndrome metabólico, una condición que a menudo se caracteriza por un exceso de grasa corporal alrededor de la cintura.

El síndrome metabólico, a menudo causado por una dieta deficiente y un estilo de vida inactivo, ha aumentado en todo el país.

“Tener el síndrome metabólico, que está asociado con la obesidad, la presión arterial alta y la diabetes, duplica con creces el riesgo de tener una enfermedad hepática avanzada con el mismo nivel de consumo de alcohol”, dijo Lee.

Los californianos con enfermedad hepática alcohólica con mayor frecuencia son los que tienen entre 55 y 74 años. Constituyen aproximadamente una cuarta parte de los adultos del estado, pero más de la mitad de las muertes por enfermedad hepática alcohólica.

Sin embargo, las tasas de mortalidad entre los californianos de 25 a 44 años casi se duplicaron durante la última década. Alrededor de 2,650 californianos en ese grupo de edad murieron a causa de la enfermedad durante los últimos tres años, en comparación con 1,270 muertes entre 2010 y 2012.

“La gente está bebiendo a niveles anteriores”, dijo Lee. “La gente está desarrollando obesidad a edades más tempranas”.

Las tasas más altas de muerte por enfermedad hepática alcohólica ocurren en las zonas rurales del este y el norte de California. En el condado de Humboldt, por ejemplo, la tasa de mortalidad por enfermedad hepática alcohólica es más del doble de la tasa estatal.

Jeremy Campbell, director ejecutivo de Waterfront Recovery Services, en Eureka, dijo que el condado de Humboldt y otras áreas rurales a menudo no cuentan con los recursos y las instalaciones para abordar las altas tasas de alcohoslimo.

Su instalación brinda servicios residenciales de alta intensidad y usa medicamentos para que las personas se desintoxiquen. “Las otras dos instalaciones de tratamiento para pacientes hospitalizados en Eureka también están llenas”, dijo. “Esta es solo una situación en la que simplemente no hay suficiente tratamiento”.

Campbell también señaló la demografía del condado de Humboldt, que tiene una proporción mucho mayor de residentes blancos no hispanos y nativos americanos que el resto del estado.

Las tasas de mortalidad aumentaron más entre los californianos nativos americanos, latinos (que pueden ser de cualquier raza), asiáticos y negros durante la última década que entre los californianos blancos no latinos, según muestran los datos de los CDC. Parte de eso se debe a las disparidades en la cobertura y el acceso a la atención, dijo Lee.

Además, agregó Lee, las tasas de síndrome metabólico han aumentado más rápidamente entre las minorías. Las disparidades raciales en la salud también se manifiestan en las diferentes tasas de supervivencia de los pacientes blancos no hispanos y negros después de los trasplantes de hígado, añadió.

Se espera que la tendencia continúe. Julien proyecta una caída temporal en las muertes porque muchas personas que habrían muerto a causa de la enfermedad en 2022 o 2023 murieron antes, después de un aumento en el consumo de alcohol durante la pandemia, pero esas muertes aumentarán más tarde a medida que los malos hábitos desarrollados durante la pandemia comiencen a sentirse.

“A medida que las personas aumentaron su consumo durante covid-19, tenemos más personas que ahora han desarrollado un trastorno por consumo de alcohol”, dijo Julien.

Phillip Reese es especialista en informes de datos y profesor asistente de periodismo en la Universidad Estatal de California-Sacramento.

Esta historia fue producida por KFF Health News, que publica California Healthline, un servicio editorialmente independiente de la California Health Care Foundation.

