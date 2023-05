Beneficiarios de Medi-Cal: cómo verificar si eres elegible

Articles

Category: Health Published on Monday, 08 May 2023 15:34 Hits: 4

Si estás inscrito en Medi-Cal, como más de un tercio de los californianos, asegúrate de que el condado donde vives sepa cómo contactarte, o podrías perder tu cobertura médica sin necesidad.

Es probable que en las próximas semanas escuches y veas mensajes públicos instándote a actualizar tu información de contacto. Hazles caso.

En algún momento entre ahora y la próxima primavera, es probable que recibas correspondencia de la agencia que administra Medi-Cal en tu condado para dejarte saber si todavía eres elegible para el seguro de salud, o para pedirte más información acerca de tu situación laboral, ingresos y cuántas personas componen tu núcleo familiar.

Lo más probable es que recibas una solicitud de información en un sobre de color amarillo brillante con un formulario de unas 20 páginas, unas seis semanas antes de que empiece tu mes de renovación.

Manténte alerta: Medi-Cal está advirtiendo sobre estafadores que han contactado a los afiliados y solicitado una cuota para ayudarles a renovar la cobertura. No caigas en esa trampa. No se requiere ningún pago para renovarla.

Pero asegúrate de abrir la correspondencia y responder a cualquier solicitud oficial de información personal. Y ten en cuenta que la actualización de tu información podría dejarte fuera de Medi-Cal, si tus ingresos han aumentado o si tienes acceso a otro seguro.

Si necesitas ayuda, especialmente con el intimidante formulario de renovación, sigue leyendo.

Medi-Cal, la versión de Medicaid en California, puso en marcha una iniciativa de 14 meses para reexaminar la elegibilidad de sus casi 15.8 millones de miembros. Esta medida forma parte de la “reducción” masiva que están emprendiendo todos los programas estatales de Medicaid después de tres años de pandemia durante los cuales sus listas de afiliados aumentaron. Los estados habían acordado no expulsar a nadie salvo en casos como fraude, fallecimiento o mudarse de estado, a cambio de financiación adicional federal.

Medicaid reanudó el 1 de abril las comprobaciones anuales de elegibilidad que habían sido la norma antes de la pandemia. Es la mayor reorganización en la cobertura sanitaria estadounidense desde la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), aunque con recortes que van en sentido contrario: es probable que entre 8 y 24 millones de personas queden excluidas de Medicaid en todo el país, incluidos entre 2 y 3 millones en California.

Para reducir al mínimo el número de afiliados que se den de baja innecesariamente, el Departamento de Servicios de Atención de Salud de California, que gestiona Medi-Cal, ha puesto en marcha una campaña publicitaria y de divulgación de $25 millones que enviará notificaciones en 19 idiomas.

El departamento está recabando la ayuda de casi todos los que tienen contacto con los beneficiarios de Medi-Cal: oficinas del condado, planes de salud, proveedores médicos, grupos de defensoría y voluntarios. Y consiguió $146 millones en fondos suplementarios para ayudar a los condados a hacer frente al número sin precedentes de renovaciones.

Pero a algunos defensores de los pacientes, ejecutivos de planes de salud y administradores de clínicas comunitarias les preocupa que no sea suficiente para ayudar a todos los afiliados que podrían perder la cobertura si no se les puede localizar o no responden, especialmente personas que no tienen un domicilio fijo, las que viven en la calle, o las que tienen barreras de idioma o culturales.

Menos de dos meses antes del inicio de los ajustes, varios condados, entre ellos Fresno y Sacramento, informaron de la escasez de personal y de la necesidad de formar a trabajadores que cumplieran con los requisitos.

Laura Sheckler, directora adjunta de políticas de la Asociación de Atención Primaria de California, que representa a cerca de 1,300 clínicas comunitarias en todo el estado, dijo que los casi $60 millones en fondos estatales destinados a “navegadores” para ayudar a los afiliados de Medi-Cal no es suficiente para proporcionar toda la ayuda que se necesita. La asociación ha pedido a los legisladores otros $60 millones.

Algunos afiliados de Medi-Cal ya saben a qué atenerse. Anthony Kelley, padre soltero de 53 años, es uno de ellos. Kelley, que vive con su hijo de 14 años, Nicholas, en Pacifica, California, perdió temporalmente su trabajo como conductor para una empresa de hormigón en los primeros días de la pandemia y se inscribió en Medi-Cal.

Recuperó su trabajo un mes después, junto con el acceso a la cobertura médica patrocinada por su empleador, pero ha permanecido en Medi-Cal durante los últimos tres años. Su hijo ha estado en Medi-Cal desde que nació.

Cuando el condado de San Mateo envió a Kelley un formulario de renovación, llamó y le dijeron que sus $58,000 de ingresos anuales probablemente significaban que él y su hijo perderían la cobertura de Medi-Cal. Ahora está esperando que eso suceda.

“Es un fastidio para mi hijo”, dijo Kelley, quien agregó que teme que Nicholas pueda perder a sus médicos. “Pero ya lidiaremos con eso”.

Si tienes ansiedad o dudas sobre lo que debes hacer, no te preocupes. Hay ayuda disponible.

Puedes llamar o acudir a una oficina local de Medi-Cal para actualizar tus datos personales o solicitar ayuda. El Departamento de Servicios de Atención de Salud (www.dhcs.ca.gov) tiene una lista en su sitio web de todas las agencias de Medi-Cal de los condados, con direcciones, números de teléfono y enlaces. También puedes llamar al teléfono de ayuda de Medi-Cal (800-541-5555).

Si quieres evitar las largas filas o los tiempos de espera por teléfono, considera la posibilidad de abrir una cuenta en www.benefitscal.com o www.mybenefitscalwin.org. Esto te permitirá actualizar tu información personal y financiera en línea, y encontrar tu fecha de renovación.

Otro gran recurso es la Alianza de Consumidores de Salud (888-804-3536 o www.healthconsumer.org), que puede ayudarte con las complejidades de la renovación, o impugnar una decisión de cancelación que consideres injustificada.

Las clínicas comunitarias, que atienden a casi un tercio de los afiliados a Medi-Cal, suelen contar con asesores que pueden ayudarte a llenar formularios y responder a tus preguntas. L.A. Care, el mayor plan de salud de Medi-Cal, tiene 11 centros en el condado de Los Ángeles que ofrecen ayuda a cualquiera que la necesite, no solo a sus afiliados.

El condado de Fresno cuenta con 14 centros de este tipo. Consulta con tu plan de salud para obtener recursos similares.

En virtud de una ley estatal, la SB260, si se te da de baja de Medi-Cal pero tus ingresos son lo suficientemente bajos como para tener derecho a un subsidio a través de Covered California, el mercado de seguros del estado, se te inscribirá automáticamente en un plan que el mercado considere la mejor relación calidad-precio. Una vez notificada la selección del plan, tendrás 30 días para aceptarlo, elegir otro plan o rechazar la cobertura.

“Esto no tiene por qué ser un desastre para los beneficiarios de Medi-Cal”, indicó David Kane, abogado del Western Center on Law & Poverty.

Esta historia fue producida por KHN, que publica California Healthline, un servicio editorialmente independiente de la California Health Care Foundation.

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Read more https://kffhealthnews.org/news/article/beneficiarios-de-medi-cal-como-verificar-si-eres-elegible/