El gobierno alerta sobre tarjetas de crédito para pagar facturas médicas

La administración Biden advirtió a los estadounidenses sobre los crecientes riesgos de las tarjetas de crédito médicas y otros préstamos para pagar facturas médicas, advirtiendo en un nuevo informe que las altas tasas de interés pueden profundizar las deudas de los pacientes y amenazar su seguridad financiera.

La Oficina de Protección Financiera del Consumidor estimó en su informe que, en solo tres años, de 2018 a 2020, las personas han estado pagando $1,000 millones en intereses diferidos de tarjetas de crédito médicas y otros financiamientos médicos.

Los pagos de intereses pueden inflar las facturas médicas en casi un 25%, descubrió la agencia al analizar datos financieros que los prestamistas enviaron a los reguladores.

“Las financieras están diseñando productos de préstamos costosos para vender a los pacientes que buscan llegar a fin de mes con sus facturas médicas”, dijo Rohit Chopra, director del Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), el organismo federal de control del consumidor. “Estas nuevas formas de deuda médica pueden causar la ruina financiera para las personas que se enferman”.

En todo el país, alrededor de 100 millones de personas, incluido el 41% de los adultos, tienen algún tipo de deuda de atención médica, halló KFF Health News en una investigación realizada junto con NPR para explorar la escala y el impacto de la crisis de deuda médica de la nación.

El amplio alcance del problema está alimentando un negocio de financiación de pacientes multimillonario, con capital privado y grandes bancos que buscan sacar provecho cuando los pacientes y sus familias no pueden pagar la atención, descubrieron KFF Health News y NPR.

En la industria de financiación de pacientes, los márgenes de beneficio superan el 29%, según la firma de investigación IBISWorld, o siete veces lo que se considera un margen de beneficio hospitalario sólido.

Millones de pacientes se inscriben en tarjetas de crédito, como CareCredit que ofrece Synchrony Bank. Estas tarjetas a menudo se comercializan en las salas de espera de los consultorios de médicos y dentistas para ayudar a las personas con sus cuentas médicas.

Las tarjetas generalmente ofrecen un período promocional durante el cual los pacientes no pagan intereses, pero si luego no hacen un pago o no pueden pagar el préstamo durante el período promocional, pueden enfrentar tasas de interés que alcanzan el 27%, según el CFPB.

Los hospitales y otros proveedores también están llevando cada vez más a los pacientes hacia préstamos administrados por compañías financieras como AccessOne. Estos préstamos, que a menudo reemplazan los planes de pago a plazos sin intereses que los hospitales alguna vez ofrecían a menudo, pueden agregar cientos o miles de dólares en intereses a las deudas que ya deben los pacientes.

Un análisis de KFF Health News de los registros públicos de UNC Health, el sistema médico universitario público de Carolina del Norte, encontró que después de que AccessOne comenzó a administrar los planes de pago para los pacientes del sistema, la parte que pagaba intereses sobre sus facturas aumentó del 9% al 46%.

Los funcionarios de la industria hospitalaria y financiera insisten en educar a los pacientes sobre los riesgos de obtener préstamos con tasas de interés.

Pero los reguladores federales han descubierto que muchos pacientes siguen confundidos acerca de los términos de los préstamos. En 2013, la CFPB ordenó a CareCredit que creara un fondo de reembolso de $34,1 millones para los consumidores que, según la agencia, habían sido víctimas de “tácticas engañosas de inscripción en tarjetas de crédito”.

El nuevo informe de la CFPB no recomienda nuevas sanciones contra los prestamistas. Sin embargo, los reguladores advirtieron que el sistema aún “atrapa” a muchos pacientes en acuerdos financieros perjudiciales.

“Los pacientes parecen no entender completamente los términos de los productos y, a veces, terminan con un crédito que no pueden pagar”, dijo la agencia.

Los riesgos son particularmente altos para los prestatarios de bajos ingresos y aquellos con mal historial de crédito.

Por ejemplo, los reguladores descubrieron que aproximadamente una cuarta parte de las personas con un puntaje de crédito bajo que se inscribieron para un préstamo médico de interés diferido no pudieron pagarlo antes de que las tasas de interés subieran.

Por el contrario, solo el 10% de los prestatarios con excelente crédito no lograron evitar las altas tasas de interés.

El CFPB advirtió que el crecimiento de estos productos de financiación plantea otro riesgo para los pacientes de bajos ingresos, y dijo que se les debería ofrecer asistencia financiera para pagar las grandes facturas médicas, pero que en su lugar se les está desviando a tarjetas de crédito o préstamos que acumulan intereses además de las facturas médicas que no pueden cubrir.

“Las quejas de los consumidores ante la CFPB sugieren que, en lugar de beneficiar a los consumidores, como afirman las empresas que ofrecen estos productos, de hecho pueden causar confusión y dificultades”, concluyó el informe. “Muchas personas estarían mejor sin estos productos”.

