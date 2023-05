Pregúntale a chatbot: ¿qué hay para cenar?

Articles

Olivia Scholes, de 28 años, de Vancouver, British Columbia, tiene síndrome de ovario poliquístico o SOP. Es una de cada 10 mujeres a nivel mundial a las que se les diagnostica esta afección hormonal, que puede causar múltiples quistes ováricos, infertilidad, aumento de peso y otros problemas.

Después de su diagnóstico hace 10 años, Scholes controló su afección en parte tratando de consumir, o evitar, ciertos alimentos y bebidas. Pero a veces, transferir lo que sabía que tenía que hacer a sus platillos diarios era complicado y requería de tiempo.

“El hecho de tener esa información no significa que planee mis comidas con esa información todo el tiempo”, dijo Scholes.

Scholes estaba navegando por TikTok cuando vio un video que explicaba cómo se usaba ChatGPT para crear un plan detallado de nutrición y entrenamiento.

Ese video la interesó a ver si chatbot, un programa de inteligencia artificial entrenado para ofrecer respuestas detalladas, podría brindarle opciones de comidas adaptadas al SOP.

El control del peso y de la insulina puede ayudar a reducir el impacto de la afección. Debido a que muchas personas con SOP experimentan resistencia a la insulina, controlar sus niveles a través de la dieta es uno de los mejores pasos que se puede tomar.

Scholes comenzó preguntando a ChatGPT si sabía cuáles eran los mejores alimentos para las personas con síndrome de ovario poliquístico y resistencia a la insulina, y el chatbot le proporcionó una lista. Luego preguntó si el sistema podría darle un plan de dos semanas, con tres comidas al día, dos refrigerios y postres sin edulcorantes artificiales.

En cuestión de segundos, Scholes tenía una lista de alimentos, que luego le pidió a ChatGPT que la convirtiera en una lista de compras.

Scholes dijo que, al transformar la información en comidas planificadas, el chatbot le facilitó la compra de ingredientes para una variedad de menús.

“La gran ayuda de ChatGPT no solo fue que tomó la información que ya conocía; puso esa información en un espacio tangible para mí”, dijo Scholes.

ChatGPT, desarrollada por la empresa OpenAI, se lanzó públicamente en noviembre y llegó a 100 millones de usuarios activos en enero, lo que la convirtió en la aplicación para consumidores de más rápido crecimiento en la historia.

ChatGPT está entrenada en una gran cantidad de texto de una variedad de fuentes, como Wikipedia, libros, artículos de noticias y revistas científicas. El chatbot avanzado de inteligencia artificial (IA) permite a los usuarios ingresar un mensaje de texto y recibir un resultado generado de manera inteligente, que además, permite iniciar una conversación.

Otros chatbots, como el chat de Google Bard y Bing AI, también de Microsoft, son similares a ChatGPT y pueden planificar comidas.

Algunos profesionales de salud y bienestar dicen que la capacidad de ChatGPT para tener conversaciones puede ser útil para generar planes de comidas e ideas para personas que tienen objetivos de salud y necesidades nutricionales específicas.

Scholes compartió su experiencia usando ChatGPT en un video de TikTok. Ese video ahora tiene más de 1.3 millones de visitas y una sección de comentarios colmada de preguntas sobre su experiencia.

En febrero, Jamie Askey, de Lufkin, Texas, hizo un video de TikTok explicando cómo usar ChatGPT para generar planes gratis de comidas y listas de compras que cumplan con los objetivos de calorías y macronutrientes: los nutrientes que el cuerpo necesita, como grasas, carbohidratos y proteínas.

Askey ha hecho muchos videos desde principios de 2021 dando consejos de salud, desde recetas fáciles para preparar comidas hasta consejos sobre cómo dejar de comer compulsivamente.

Su video ahora tiene más de 13,000 visitas en TikTok, con gente agradecida por los consejos.

“Lo mejor de este sitio web es que es muy conversacional”, dijo Askey sobre ChatGPT.

A diferencia de Google y otros motores de búsqueda, los usuarios no tienen que buscar un tema a la vez. El formato de diálogo hace posible que ChatGPT siga una instrucción, brinde una respuesta detallada y responda a preguntas de seguimiento.

Los usuarios interesados en generar opciones de comidas pueden decirle a ChatGPT “Quiero que actúes como nutricionista” o “Quiero que me hagas un plan de nutrición saludable”. El chatbot luego responderá con preguntas aclaratorias para ayudar a generar un plan de comidas apropiado. Es posible que el usuario deba proporcionar información adicional, como su altura, peso, restricciones dietéticas y objetivos.

Askey, quien es enfermera y entrenadora certificada en macronutrición, advierte que las personas con enfermedades crónicas deben ser evaluadas por un profesional antes de usar un chatbot para planificar comidas.

“Las posibilidades son infinitas cuando le preguntas a esta máquina”, dijo Askey. “Pero tienes que pensar que no siempre es blanco y negro. Hay áreas grises y ahí es donde entra en juego el historial de salud. Ahí es donde entra en juego el historial de dietas”.

Los usuarios de ChatGPT están entusiasmados con las capacidades del programa y con la idea de que podría simplificar las tareas cotidianas.

Pero el chatbot no está exento de fallas. Un problema: los datos de entrenamiento de ChatGPT están actualizados hasta 2021, lo que significa que parte de la información que proporciona puede estar desactualizada. Para la planificación de comidas y la nutrición, el programa no puede obtener las últimas pautas de salud y bienestar, lo que puede ser particularmente problemático para las personas con ciertas afecciones de salud.

El modelo también puede generar información incorrecta, proporcionando respuestas incorrectas o malinterpretando lo que pregunta el usuario. Cuando Scholes le pidió al chatbot las comidas para dos semanas, el chatbot se detuvo en el día ocho.

Algunos usuarios también han expresado su preocupación por fallas y sesgos dentro de la tecnología que pueden afectar negativamente los tipos de respuestas que genera. En diciembre de 2022, Steven T. Piantadosi, profesor asociado de Psicología en la Universidad de California-Berkeley, publicó una cadena de Twitter que destacaba los sesgos.

OpenAI, la empresa de investigación de inteligencia artificial detrás de ChatGPT, ha reconocido el potencial de sesgo dentro de la IA. Dijo en un blog en febrero que muchas personas están ” preocupadas por los sesgos en el diseño y el impacto de los sistemas de IA”.

En esa publicación, la compañía también describió algunos de los pasos que está tomando para eliminarlos.

Scholes se pregunta si los prejuicios existentes contra ciertos tipos de personas podrían afectar sus resultados.

“Si ChatGPT se basa en algún tipo de material fóbico contra las personas con sobrepeso, y yo busco material dirigido a mujeres gordas que lidian con problemas de gordura y SOP, ¿qué tipo de sesgos ya están integrados en ese sistema?”

Para cualquiera que esté considerando usar ChatGPT para generar un plan de comidas con metas de salud, Askey recomendó siempre verificar. “La IA no es una persona”, dijo. “Entonces, siempre tienes que verificar”.

