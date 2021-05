Articles

Category: World Politics Published on Monday, 24 May 2021 06:24 Hits: 4

Eligible Haitians in the U.S. can apply for a new 18-month designation. Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas cited security concerns, human rights abuses and poverty for the decision.

(Image credit: Mandel Ngan-Pool/Getty Images)

