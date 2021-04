Articles

Category: World Politics Published on Sunday, 11 April 2021 16:26 Hits: 1

Amid Michigan facing a new spike in COVID-19 infection rates, Gov. Gretchen Whitmer (D) and Lt. Gov. Garlin Gilchrist (D) on Sunday doubled down on their calls for the Biden administration to distribute more doses to hard-hit states like theirs.

