Published on Wednesday, 04 March 2020

DECLARACIÓN: 5 Jóvenes Campeones de Escazú son anunciados Read this statement in English Los jóvenes de America Latina y el Caribe reconocidos por su trabajo en asuntos ambientales En el segundo aniversario de la adopción del Acuerdo de Escazú, un tratado innovador que reconoce los derechos ambientales en América Latina y el Caribe (ALC), cinco jóvenes de Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile y San Vicente y las Granadinas fueron anunciados como Jóvenes Campeones de Escazú en una ceremonia...[[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]]

