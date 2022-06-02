Massive cheese recall due to Listeria

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Paris Brothers, Inc., of Kansas City, Missouri is recalling several specific cheese products listed below because they have the potential to be contaminated with Listeria monocytogenes, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Although healthy individuals may suffer only short-term symptoms such as high fever, severe headache, stiffness, nausea, abdominal pain and diarrhea, Listeria infection can cause miscarriages and stillbirths among pregnant women.
The following cheeses produced on May 4, 5, and 6, 2022 are the only products in the recall. Shipping cartons with the affected product will bear the lot codes of 05042022, 05052022, or 05062022. Individual retail outlets may have relabeled the individual consumer packages.
• Cottonwood River Cheddar
• D’amir Brie Double Crème French Brie
• Milton Prairie Breeze White Cheddar Style
• Milton Tomato Garlic Cheddar
• Paris Brothers Mild Cheddar
• Paris Brothers Colby Jack
• Paris Brothers Pepper Jack
• Cervasi Pecorino Romano
The products were delivered to wholesalers for distribution in grocery stores in KS, MO, AR, IA, OK, NE, SD, one store in MS, and one store in FL.
This recall is the result of routine sampling by the FDA, which revealed the presence of Listeria monocytogenes.
Product Distributed
Item
Item Description
Lot
Customer
Ship Addr City
Ship Addr Line 1
ST
Zip
|2050003
|BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW
|5052022
|HARPS FOOD DELI #2177
|Fayetteville
|1780 NORTH CROSSOVER ROAD
|AR
|72703
|2074712
|MILTON TOMATO GARLIC CHED 5 LB RW
|5062022
|HARP’S FOOD DELI #2228
|Lowell
|916 W MONROE ST
|AR
|72745
|2074713
|MILTON TOMATO GARLIC CHED 1-10 LB BLOCK
|5062022
|OZARK NATURAL FOODS – THE CO-OP
|FAYETTVILLE
|380 N COLLEGE AVE
|AR
|72701
|2201804
|PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW
|5042022
|HARPS FOOD DELI #2136
|Searcy
|2525 W BEEBE-CAPPS EXPRESSWAY
|AR
|72143
|2201804
|PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW
|5042022
|HARP’S FOOD DELI #2113
|Siloam Springs
|201 HWY 412 WEST
|AR
|72761
|2201804
|PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW
|5042022
|HARPS FOOD DELI #2115
|Elkins
|1951 NORTH CENTER STREET
|AR
|72727
|2201809
|PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW
|5042022
|HARPS FOOD DELI #2136
|Searcy
|2525 W BEEBE-CAPPS EXPRESSWAY
|AR
|72143
|2201845
|PARIS BROTHERS COLBY JACK *14-1 LB RW
|5042022
|HARPS FOOD DELI #2122
|Centerton
|710 WEST CENTERTON BLVD.
|AR
|72719
|2201845
|PARIS BROTHERS COLBY JACK *14-1 LB RW
|5042022
|HARPS FOOD DELI #2127
|Bentonville
|1209 N. WALTON BLVD
|AR
|72712
|2201845
|PARIS BROTHERS COLBY JACK *14-1 LB RW
|5042022
|HARPS FOOD DELI #2174
|Fort Smith
|3401 S. 74TH ST
|AR
|72901
|2201804
|PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW
|5042022
|GREER’S CASH SAVER DELI – #6663
|Pensacola
|4051 BARRANCAS AVE
|FL
|32507
|2074712
|MILTON TOMATO GARLIC CHED 5 LB RW
|5062022
|FAREWAY STORES #995 DELI
|Pella
|2010 WASHINGTON STREET
|IA
|50219
|2074712
|MILTON TOMATO GARLIC CHED 5 LB RW
|5062022
|FAREWAY STORES #737 DELI
|Grinnell
|727 WEST STREET
|IA
|50112
|2201804
|PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW
|5042022
|SUNSHINE FOODS DELI – #9839
|ROCK VALLEY
|1227 VALLEY DR.
|IA
|51247
|2201804
|PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW
|5042022
|SUPER SAVER 12 – 9642 DELI
|COUNCIL BLUFFS
|1141 NORTH BROADWAY
|IA
|51503
|2201809
|PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW
|5042022
|SUPER SAVER 12 – 9642 DELI
|COUNCIL BLUFFS
|1141 NORTH BROADWAY
|IA
|51503
|2000002
|COTTONWOOD RIVER CHEDDAR 10 LB PC
|5062022
|HEN HOUSE – DELI #19
|LENEXA
|15000 W 87TH ST PKWY
|KS
|66215
|2000002
|COTTONWOOD RIVER CHEDDAR 10 LB PC
|5062022
|HEN HOUSE – DELI #19
|LENEXA
|15000 W 87TH ST PKWY
|KS
|66215
|2050003
|BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW
|5052022
|MCKEEVERS MARKET & EATERY #350 – DELI
|LENEXA
|16301 W 87TH ST PKWY
|KS
|66219
|2050003
|BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW
|5052022
|PRICE CHOPPER – DELI #121
|Shawnee Mission
|3700 W 95TH STREET
|KS
|66206
|2050003
|BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW
|5052022
|PRICE CHOPPER #500 – DELI
|Shawnee Mission
|13351 MISSION ROAD
|KS
|66224
|2050003
|BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW
|5052022
|HEN HOUSE – DELI #35
|Fairway
|2724 WEST 53RD STREET
|KS
|66205
|2050003
|BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW
|5052022
|PRICE CHOPPER – DELI #12
|ROELAND PARK
|4950 ROE BLVD
|KS
|66205
|2050003
|BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW
|5052022
|CHECKERS – DELI CHECKERS DEL
|Lawrence
|2300 LOUISIANA STREET
|KS
|66046
|2050003
|BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW
|5052022
|PRICE CHOPPER – Q6 DELI
|OVERLAND PARK
|7201 W 151ST STREET
|KS
|66223
|2070236
|BRIE D’AMIR 60% 3 KG HAND WRAP RW
|5052022
|STANLEY MARKET – DELI #425
|OVERLAND PARK
|8051 W. 160TH ST
|KS
|66085
|2074701
|MILTON PRAIRIE BREEZE 10 LB RW
|5062022
|STANLEY MARKET – DELI #425
|OVERLAND PARK
|8051 W. 160TH ST
|KS
|66085
|2074701
|MILTON PRAIRIE BREEZE 10 LB RW
|5062022
|HY-VEE – DELI #1532
|PRAIRIE VILLAGE
|7620 STATE LINE
|KS
|66208
|2074704
|MILTON PRAIRIE BREEZE 1 PC 10 LB AVG
|5062022
|HEN HOUSE – DELI #19
|LENEXA
|15000 W 87TH ST PKWY
|KS
|66215
|2074712
|MILTON TOMATO GARLIC CHED 5 LB RW
|5062022
|HEN HOUSE – DELI #33
|OVERLAND PARK
|6900 WEST 135TH STREET
|KS
|66223
|2201804
|PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW
|5042022
|PRICE CHOPPER – DELI #405
|Ottawa
|120 E 19TH ST
|KS
|66067
|2201804
|PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW
|5042022
|PRICE CHOPPER – DELI #119
|Shawnee Mission
|7418 W. 119TH STREET
|KS
|66213
|2201804
|PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW
|5042022
|PRICE CHOPPER – DELI #121
|Shawnee Mission
|3700 W 95TH STREET
|KS
|66206
|2201804
|PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW
|5042022
|PRICE CHOPPER – DELI #117
|Gardner
|660 E MAIN ST
|KS
|66030
|2201809
|PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW
|5042022
|PRICE CHOPPER – DELI #117
|Gardner
|660 E MAIN ST
|KS
|66030
|2201809
|PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW
|5042022
|PRICE CHOPPER – DELI #121
|Shawnee Mission
|3700 W 95TH STREET
|KS
|66206
|2201809
|PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW
|5042022
|STANLEY MARKET – DELI #425
|OVERLAND PARK
|8051 W. 160TH ST
|KS
|66085
|2201809
|PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW
|5042022
|PRICE CHOPPER – DELI #405
|Ottawa
|120 E 19TH ST
|KS
|66067
|2201809
|PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW
|5042022
|PRICE CHOPPER – DELI #119
|Shawnee Mission
|7418 W. 119TH STREET
|KS
|66213
|2000002
|COTTONWOOD RIVER CHEDDAR 10 LB PC
|5062022
|WESTIN CROWN CENTER
|KANSAS CITY
|1 E PERSHING RD.
|MO
|64108
|2000002
|COTTONWOOD RIVER CHEDDAR 10 LB PC
|5062022
|CAFE SEBASTIENNE
|KANSAS CITY
|4420 WARWICK BLVD
|MO
|64111
|2050003
|BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW
|5052022
|DOWNTOWN MARKET – DELI #284
|Kansas City
|10 EAST 13TH ST.
|MO
|64106
|2050003
|BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW
|5052022
|BROOKSIDE – DELI #144
|Kansas City
|14 WEST 62ND TERR
|MO
|64113
|2050003
|BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW
|5052022
|FAREWAY MEAT MARKET #202 DELI
|Kansas City
|1307 W. 79TH STREET
|MO
|64114
|2050003
|BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW
|5052022
|GREEN ACRES – KC DELI
|KANSAS CITY
|4175 N. MULBERRY DRIVE
|MO
|64116
|2050003
|BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW
|5052022
|DOWNTOWN MARKET – DELI #284
|Kansas City
|10 EAST 13TH ST.
|MO
|64106
|2070236
|BRIE D’AMIR 60% 3 KG HAND WRAP RW
|5052022
|BROOKSIDE – DELI #144
|Kansas City
|14 WEST 62ND TERR
|MO
|64113
|2070236
|BRIE D’AMIR 60% 3 KG HAND WRAP RW
|5052022
|PRICE CHOPPER – DELI #154
|Kansas City
|6327 BROOKSIDE PLZ
|MO
|64113
|2070236
|BRIE D’AMIR 60% 3 KG HAND WRAP RW
|5052022
|PRICE CHOPPER – DELI #154
|Kansas City
|6327 BROOKSIDE PLZ
|MO
|64113
|2074701
|MILTON PRAIRIE BREEZE 10 LB RW
|5062022
|MCKEEVERS MARKET & EATERY #950 – DELI
|Lees Summit
|840 NW PRYOR DR
|MO
|64081
|2074701
|MILTON PRAIRIE BREEZE 10 LB RW
|5062022
|FAREWAY MEAT MARKET #202 DELI
|Kansas City
|1307 W. 79TH STREET
|MO
|64114
|2074712
|MILTON TOMATO GARLIC CHED 5 LB RW
|5062022
|THE PAIRING KC CROSSROADS WINE & GROCER
|KANSAS CITY
|1615 OAK ST
|MO
|64108
|2074713
|MILTON TOMATO GARLIC CHED 1-10 LB BLOCK
|5062022
|ROZELLE COURT AT THE NELSON
|Kansas City
|4525 OAK ST
|MO
|64111
|2201032
|PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR *14-1 LB RW
|5052022
|PRICE CHOPPER – DELI #416
|Saint Joseph
|2219 NORTH BELT HIGHWAY
|MO
|64506
|2201803
|PARIS BROTHERS COLBY JACK 10-1 LB EW
|5042022
|PRICE CHOPPER – DELI #415
|Platte City
|2600 ENSIGN HILL DR
|MO
|64079
|2201804
|PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW
|5042022
|PRICE CHOPPER – DELI #415
|Platte City
|2600 ENSIGN HILL DR
|MO
|64079
|2201804
|PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW
|5042022
|BROOKSIDE – DELI #144
|Kansas City
|14 WEST 62ND TERR
|MO
|64113
|2201804
|PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW
|5042022
|PRICE CHOPPER – DELI #416
|Saint Joseph
|2219 NORTH BELT HIGHWAY
|MO
|64506
|2201804
|PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW
|5042022
|PRICE CHOPPER – DELI #171
|Lees Summit
|251 SW GREENWICH DR
|MO
|64082
|2201809
|PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW
|5042022
|PRICE CHOPPER – DELI #404
|Kearney
|701 WATSON DR
|MO
|64060
|2201809
|PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW
|5042022
|PRICE CHOPPER – DELI #416
|Saint Joseph
|2219 NORTH BELT HIGHWAY
|MO
|64506
|2201809
|PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW
|5042022
|PRICE CHOPPER – DELI #359
|Belton
|109 NORTH CEDAR
|MO
|64012
|2201845
|PARIS BROTHERS COLBY JACK *14-1 LB RW
|5042022
|COUNTRY MART DELI #2435
|Saint James
|319 NORTH JEFFERSON
|MO
|65559
|6010002
|PECORINO ROMANO IMPORT 1-11 LB CERVASI
|5062022
|REINHART KANSAS CITY – AMERICAN FOODS
|LEE’S SUMMIT
|290 S.E. THOMPSON DR
|MO
|64082
|6010002
|PECORINO ROMANO IMPORT 1-11 LB CERVASI
|5062022
|REINHART KANSAS CITY – AMERICAN FOODS
|LEE’S SUMMIT
|290 S.E. THOMPSON DR
|MO
|64082
|6010002
|PECORINO ROMANO IMPORT 1-11 LB CERVASI
|5062022
|REINHART KANSAS CITY – AMERICAN FOODS
|LEE’S SUMMIT
|290 S.E. THOMPSON DR
|MO
|64082
|2201809
|PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW
|5042022
|RAMEY’S PURVIS DELI – #6888
|Purvis
|157 SHELBY SPEIGHTS DR.
|MS
|39475
|2201803
|PARIS BROTHERS COLBY JACK 10-1 LB EW
|5042022
|PLUM CREEK MARKET PLACE #9092
|LEXINGTON
|1411 PLUM CREEK PKWY
|NE
|68850
|2201804
|PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW
|5042022
|PLUM CREEK MARKET PLACE #9092
|LEXINGTON
|1411 PLUM CREEK PKWY
|NE
|68850
|2201804
|PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW
|5042022
|RUSS’S MARKET 7 – 9645 DELI
|HASTINGS
|611 N. BURLINGTON
|NE
|68901
|2201804
|PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW
|5042022
|RUSS’S MARKET 16 – 9647 DELI
|LINCOLN
|4400 S. 33RD STREET
|NE
|68516
|2201809
|PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW
|5042022
|PLUM CREEK MARKET PLACE #9092
|LEXINGTON
|1411 PLUM CREEK PKWY
|NE
|68850
|2201809
|PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW
|5042022
|RUSS’S MARKET 7 – 9645 DELI
|HASTINGS
|611 N. BURLINGTON
|NE
|68901
|2201809
|PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW
|5042022
|SUPER SAVER 19 – 9654 DELI
|GRAND ISLAND
|1602 W. 2ND STREET
|NE
|68801
|2201845
|PARIS BROTHERS COLBY JACK *14-1 LB RW
|5042022
|SUPER SAVER 17 – 9652 DELI
|LINCOLN
|2525 PINE LAKE ROAD
|NE
|68512
|2201845
|PARIS BROTHERS COLBY JACK *14-1 LB RW
|5042022
|SUPER SAVER 17 – 9652 DELI
|LINCOLN
|2525 PINE LAKE ROAD
|NE
|68512
|2201803
|PARIS BROTHERS COLBY JACK 10-1 LB EW
|5042022
|AWG OKLAHOMA
|Oklahoma City
|5600 SOUTH COUNCIL ROAD
|OK
|73179
|2201804
|PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW
|5042022
|AWG OKLAHOMA
|Oklahoma City
|5600 SOUTH COUNCIL ROAD
|OK
|73179
|2201804
|PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW
|5042022
|HARP’S FOOD 386 DELI – #4686
|Norman
|18450 E HIGHWAY 9
|OK
|73071
|2201804
|PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW
|5042022
|PRUETT’S FOODS #4338 DELI
|ADA
|1601 N. BROADWAY
|OK
|74820
|2201804
|PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW
|5042022
|AWG OKLAHOMA
|Oklahoma City
|5600 SOUTH COUNCIL ROAD
|OK
|73179
|2201804
|PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW
|5042022
|AWG OKLAHOMA
|Oklahoma City
|5600 SOUTH COUNCIL ROAD
|OK
|73179
|2201804
|PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW
|5052022
|AWG OKLAHOMA
|Oklahoma City
|5600 SOUTH COUNCIL ROAD
|OK
|73179
|2201809
|PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW
|5042022
|AWG OKLAHOMA
|Oklahoma City
|5600 SOUTH COUNCIL ROAD
|OK
|73179
|2201809
|PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW
|5052022
|AWG OKLAHOMA
|Oklahoma City
|5600 SOUTH COUNCIL ROAD
|OK
|73179
|2201809
|PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW
|5042022
|AWG OKLAHOMA
|Oklahoma City
|5600 SOUTH COUNCIL ROAD
|OK
|73179
|2201845
|PARIS BROTHERS COLBY JACK *14-1 LB RW
|5042022
|PRUETT’S FOODS #4338 DELI
|ADA
|1601 N. BROADWAY
|OK
|74820
|2201845
|PARIS BROTHERS COLBY JACK *14-1 LB RW
|5042022
|HARPS FOOD DELI #2109
|Gentry
|300 S GENTRY BLVD
|OK
|72734
|2201845
|PARIS BROTHERS COLBY JACK *14-1 LB RW
|5042022
|HARPS FOOD DELI #2165
|Grove
|1310 SOUTH MAIN
|OK
|74344
|6010002
|PECORINO ROMANO IMPORT 1-11 LB CERVASI
|5062022
|CREST FOODS #4008 DELI
|OKC
|10601 S. May
|OK
|73170
|6010002
|PECORINO ROMANO IMPORT 1-11 LB CERVASI
|5062022
|CREST FOODS #4310 DELI
|Yukon
|715 N CZECH HALL RD
|OK
|73099
|2201845
|PARIS BROTHERS COLBY JACK *14-1 LB RW
|5042022
|COUNTY FAIR #9008 DELI
|Mitchell
|1305 WEST HAVENS
|SD
|57301
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