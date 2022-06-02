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Massive cheese recall due to Listeria

Category: Food Hits: 3

Paris Brothers, Inc., of Kansas City, Missouri is recalling several specific cheese products listed below because they have the potential to be contaminated with Listeria monocytogenes, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Although healthy individuals may suffer only short-term symptoms such as high fever, severe headache, stiffness, nausea, abdominal pain and diarrhea, Listeria infection can cause miscarriages and stillbirths among pregnant women.

The following cheeses produced on May 4, 5, and 6, 2022 are the only products in the recall. Shipping cartons with the affected product will bear the lot codes of 05042022, 05052022, or 05062022. Individual retail outlets may have relabeled the individual consumer packages.

• Cottonwood River Cheddar
• D’amir Brie Double Crème French Brie
• Milton Prairie Breeze White Cheddar Style
• Milton Tomato Garlic Cheddar
• Paris Brothers Mild Cheddar
• Paris Brothers Colby Jack
• Paris Brothers Pepper Jack
• Cervasi Pecorino Romano

The products were delivered to wholesalers for distribution in grocery stores in KS, MO, AR, IA, OK, NE, SD, one store in MS, and one store in FL.

This recall is the result of routine sampling by the FDA, which revealed the presence of Listeria monocytogenes.

Product Distributed

Item

Item Description

Lot

Customer

Ship Addr City

Ship Addr Line 1

ST

Zip

2050003BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW5052022HARPS FOOD DELI #2177Fayetteville1780 NORTH CROSSOVER ROADAR72703
2074712MILTON TOMATO GARLIC CHED 5 LB RW5062022HARP’S FOOD DELI #2228Lowell916 W MONROE STAR72745
2074713MILTON TOMATO GARLIC CHED 1-10 LB BLOCK5062022OZARK NATURAL FOODS – THE CO-OPFAYETTVILLE380 N COLLEGE AVEAR72701
2201804PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW5042022HARPS FOOD DELI #2136Searcy2525 W BEEBE-CAPPS EXPRESSWAYAR72143
2201804PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW5042022HARP’S FOOD DELI #2113Siloam Springs201 HWY 412 WESTAR72761
2201804PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW5042022HARPS FOOD DELI #2115Elkins1951 NORTH CENTER STREETAR72727
2201809PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW5042022HARPS FOOD DELI #2136Searcy2525 W BEEBE-CAPPS EXPRESSWAYAR72143
2201845PARIS BROTHERS COLBY JACK *14-1 LB RW5042022HARPS FOOD DELI #2122Centerton710 WEST CENTERTON BLVD.AR72719
2201845PARIS BROTHERS COLBY JACK *14-1 LB RW5042022HARPS FOOD DELI #2127Bentonville1209 N. WALTON BLVDAR72712
2201845PARIS BROTHERS COLBY JACK *14-1 LB RW5042022HARPS FOOD DELI #2174Fort Smith3401 S. 74TH STAR72901
2201804PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW5042022GREER’S CASH SAVER DELI – #6663Pensacola4051 BARRANCAS AVEFL32507
2074712MILTON TOMATO GARLIC CHED 5 LB RW5062022FAREWAY STORES #995 DELIPella2010 WASHINGTON STREETIA50219
2074712MILTON TOMATO GARLIC CHED 5 LB RW5062022FAREWAY STORES #737 DELIGrinnell727 WEST STREETIA50112
2201804PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW5042022SUNSHINE FOODS DELI – #9839ROCK VALLEY1227 VALLEY DR.IA51247
2201804PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW5042022SUPER SAVER 12 – 9642 DELICOUNCIL BLUFFS1141 NORTH BROADWAYIA51503
2201809PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW5042022SUPER SAVER 12 – 9642 DELICOUNCIL BLUFFS1141 NORTH BROADWAYIA51503
2000002COTTONWOOD RIVER CHEDDAR 10 LB PC5062022HEN HOUSE – DELI #19LENEXA15000 W 87TH ST PKWYKS66215
2000002COTTONWOOD RIVER CHEDDAR 10 LB PC5062022HEN HOUSE – DELI #19LENEXA15000 W 87TH ST PKWYKS66215
2050003BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW5052022MCKEEVERS MARKET & EATERY #350 – DELILENEXA16301 W 87TH ST PKWYKS66219
2050003BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW5052022PRICE CHOPPER – DELI #121Shawnee Mission3700 W 95TH STREETKS66206
2050003BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW5052022PRICE CHOPPER #500 – DELIShawnee Mission13351 MISSION ROADKS66224
2050003BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW5052022HEN HOUSE – DELI #35Fairway2724 WEST 53RD STREETKS66205
2050003BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW5052022PRICE CHOPPER – DELI #12ROELAND PARK4950 ROE BLVDKS66205
2050003BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW5052022CHECKERS – DELI CHECKERS DELLawrence2300 LOUISIANA STREETKS66046
2050003BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW5052022PRICE CHOPPER – Q6 DELIOVERLAND PARK7201 W 151ST STREETKS66223
2070236BRIE D’AMIR 60% 3 KG HAND WRAP RW5052022STANLEY MARKET – DELI #425OVERLAND PARK8051 W. 160TH STKS66085
2074701MILTON PRAIRIE BREEZE 10 LB RW5062022STANLEY MARKET – DELI #425OVERLAND PARK8051 W. 160TH STKS66085
2074701MILTON PRAIRIE BREEZE 10 LB RW5062022HY-VEE – DELI #1532PRAIRIE VILLAGE7620 STATE LINEKS66208
2074704MILTON PRAIRIE BREEZE 1 PC 10 LB AVG5062022HEN HOUSE – DELI #19LENEXA15000 W 87TH ST PKWYKS66215
2074712MILTON TOMATO GARLIC CHED 5 LB RW5062022HEN HOUSE – DELI #33OVERLAND PARK6900 WEST 135TH STREETKS66223
2201804PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW5042022PRICE CHOPPER – DELI #405Ottawa120 E 19TH STKS66067
2201804PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW5042022PRICE CHOPPER – DELI #119Shawnee Mission7418 W. 119TH STREETKS66213
2201804PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW5042022PRICE CHOPPER – DELI #121Shawnee Mission3700 W 95TH STREETKS66206
2201804PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW5042022PRICE CHOPPER – DELI #117Gardner660 E MAIN STKS66030
2201809PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW5042022PRICE CHOPPER – DELI #117Gardner660 E MAIN STKS66030
2201809PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW5042022PRICE CHOPPER – DELI #121Shawnee Mission3700 W 95TH STREETKS66206
2201809PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW5042022STANLEY MARKET – DELI #425OVERLAND PARK8051 W. 160TH STKS66085
2201809PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW5042022PRICE CHOPPER – DELI #405Ottawa120 E 19TH STKS66067
2201809PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW5042022PRICE CHOPPER – DELI #119Shawnee Mission7418 W. 119TH STREETKS66213
2000002COTTONWOOD RIVER CHEDDAR 10 LB PC5062022WESTIN CROWN CENTERKANSAS CITY1 E PERSHING RD.MO64108
2000002COTTONWOOD RIVER CHEDDAR 10 LB PC5062022CAFE SEBASTIENNEKANSAS CITY4420 WARWICK BLVDMO64111
2050003BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW5052022DOWNTOWN MARKET – DELI #284Kansas City10 EAST 13TH ST.MO64106
2050003BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW5052022BROOKSIDE – DELI #144Kansas City14 WEST 62ND TERRMO64113
2050003BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW5052022FAREWAY MEAT MARKET #202 DELIKansas City1307 W. 79TH STREETMO64114
2050003BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW5052022GREEN ACRES – KC DELIKANSAS CITY4175 N. MULBERRY DRIVEMO64116
2050003BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW5052022DOWNTOWN MARKET – DELI #284Kansas City10 EAST 13TH ST.MO64106
2070236BRIE D’AMIR 60% 3 KG HAND WRAP RW5052022BROOKSIDE – DELI #144Kansas City14 WEST 62ND TERRMO64113
2070236BRIE D’AMIR 60% 3 KG HAND WRAP RW5052022PRICE CHOPPER – DELI #154Kansas City6327 BROOKSIDE PLZMO64113
2070236BRIE D’AMIR 60% 3 KG HAND WRAP RW5052022PRICE CHOPPER – DELI #154Kansas City6327 BROOKSIDE PLZMO64113
2074701MILTON PRAIRIE BREEZE 10 LB RW5062022MCKEEVERS MARKET & EATERY #950 – DELILees Summit840 NW PRYOR DRMO64081
2074701MILTON PRAIRIE BREEZE 10 LB RW5062022FAREWAY MEAT MARKET #202 DELIKansas City1307 W. 79TH STREETMO64114
2074712MILTON TOMATO GARLIC CHED 5 LB RW5062022THE PAIRING KC CROSSROADS WINE & GROCERKANSAS CITY1615 OAK STMO64108
2074713MILTON TOMATO GARLIC CHED 1-10 LB BLOCK5062022ROZELLE COURT AT THE NELSONKansas City4525 OAK STMO64111
2201032PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR *14-1 LB RW5052022PRICE CHOPPER – DELI #416Saint Joseph2219 NORTH BELT HIGHWAYMO64506
2201803PARIS BROTHERS COLBY JACK 10-1 LB EW5042022PRICE CHOPPER – DELI #415Platte City2600 ENSIGN HILL DRMO64079
2201804PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW5042022PRICE CHOPPER – DELI #415Platte City2600 ENSIGN HILL DRMO64079
2201804PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW5042022BROOKSIDE – DELI #144Kansas City14 WEST 62ND TERRMO64113
2201804PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW5042022PRICE CHOPPER – DELI #416Saint Joseph2219 NORTH BELT HIGHWAYMO64506
2201804PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW5042022PRICE CHOPPER – DELI #171Lees Summit251 SW GREENWICH DRMO64082
2201809PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW5042022PRICE CHOPPER – DELI #404Kearney701 WATSON DRMO64060
2201809PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW5042022PRICE CHOPPER – DELI #416Saint Joseph2219 NORTH BELT HIGHWAYMO64506
2201809PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW5042022PRICE CHOPPER – DELI #359Belton109 NORTH CEDARMO64012
2201845PARIS BROTHERS COLBY JACK *14-1 LB RW5042022COUNTRY MART DELI #2435Saint James319 NORTH JEFFERSONMO65559
6010002PECORINO ROMANO IMPORT 1-11 LB CERVASI5062022REINHART KANSAS CITY – AMERICAN FOODSLEE’S SUMMIT290 S.E. THOMPSON DRMO64082
6010002PECORINO ROMANO IMPORT 1-11 LB CERVASI5062022REINHART KANSAS CITY – AMERICAN FOODSLEE’S SUMMIT290 S.E. THOMPSON DRMO64082
6010002PECORINO ROMANO IMPORT 1-11 LB CERVASI5062022REINHART KANSAS CITY – AMERICAN FOODSLEE’S SUMMIT290 S.E. THOMPSON DRMO64082
2201809PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW5042022RAMEY’S PURVIS DELI – #6888Purvis157 SHELBY SPEIGHTS DR.MS39475
2201803PARIS BROTHERS COLBY JACK 10-1 LB EW5042022PLUM CREEK MARKET PLACE #9092LEXINGTON1411 PLUM CREEK PKWYNE68850
2201804PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW5042022PLUM CREEK MARKET PLACE #9092LEXINGTON1411 PLUM CREEK PKWYNE68850
2201804PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW5042022RUSS’S MARKET 7 – 9645 DELIHASTINGS611 N. BURLINGTONNE68901
2201804PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW5042022RUSS’S MARKET 16 – 9647 DELILINCOLN4400 S. 33RD STREETNE68516
2201809PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW5042022PLUM CREEK MARKET PLACE #9092LEXINGTON1411 PLUM CREEK PKWYNE68850
2201809PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW5042022RUSS’S MARKET 7 – 9645 DELIHASTINGS611 N. BURLINGTONNE68901
2201809PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW5042022SUPER SAVER 19 – 9654 DELIGRAND ISLAND1602 W. 2ND STREETNE68801
2201845PARIS BROTHERS COLBY JACK *14-1 LB RW5042022SUPER SAVER 17 – 9652 DELILINCOLN2525 PINE LAKE ROADNE68512
2201845PARIS BROTHERS COLBY JACK *14-1 LB RW5042022SUPER SAVER 17 – 9652 DELILINCOLN2525 PINE LAKE ROADNE68512
2201803PARIS BROTHERS COLBY JACK 10-1 LB EW5042022AWG OKLAHOMAOklahoma City5600 SOUTH COUNCIL ROADOK73179
2201804PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW5042022AWG OKLAHOMAOklahoma City5600 SOUTH COUNCIL ROADOK73179
2201804PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW5042022HARP’S FOOD 386 DELI – #4686Norman18450 E HIGHWAY 9OK73071
2201804PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW5042022PRUETT’S FOODS #4338 DELIADA1601 N. BROADWAYOK74820
2201804PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW5042022AWG OKLAHOMAOklahoma City5600 SOUTH COUNCIL ROADOK73179
2201804PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW5042022AWG OKLAHOMAOklahoma City5600 SOUTH COUNCIL ROADOK73179
2201804PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW5052022AWG OKLAHOMAOklahoma City5600 SOUTH COUNCIL ROADOK73179
2201809PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW5042022AWG OKLAHOMAOklahoma City5600 SOUTH COUNCIL ROADOK73179
2201809PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW5052022AWG OKLAHOMAOklahoma City5600 SOUTH COUNCIL ROADOK73179
2201809PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW5042022AWG OKLAHOMAOklahoma City5600 SOUTH COUNCIL ROADOK73179
2201845PARIS BROTHERS COLBY JACK *14-1 LB RW5042022PRUETT’S FOODS #4338 DELIADA1601 N. BROADWAYOK74820
2201845PARIS BROTHERS COLBY JACK *14-1 LB RW5042022HARPS FOOD DELI #2109Gentry300 S GENTRY BLVDOK72734
2201845PARIS BROTHERS COLBY JACK *14-1 LB RW5042022HARPS FOOD DELI #2165Grove1310 SOUTH MAINOK74344
6010002PECORINO ROMANO IMPORT 1-11 LB CERVASI5062022CREST FOODS #4008 DELIOKC10601 S. MayOK73170
6010002PECORINO ROMANO IMPORT 1-11 LB CERVASI5062022CREST FOODS #4310 DELIYukon715 N CZECH HALL RDOK73099
2201845PARIS BROTHERS COLBY JACK *14-1 LB RW5042022COUNTY FAIR #9008 DELIMitchell1305 WEST HAVENSSD57301

Read more https://www.foodpoisonjournal.com/food-poisoning-information/massive-cheese-recall-due-to-listeria/

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