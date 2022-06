Massive cheese recall due to Listeria

Articles

Published on Thursday, 02 June 2022

Paris Brothers, Inc., of Kansas City, Missouri is recalling several specific cheese products listed below because they have the potential to be contaminated with Listeria monocytogenes, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Although healthy individuals may suffer only short-term symptoms such as high fever, severe headache, stiffness, nausea, abdominal pain and diarrhea, Listeria infection can cause miscarriages and stillbirths among pregnant women.

The following cheeses produced on May 4, 5, and 6, 2022 are the only products in the recall. Shipping cartons with the affected product will bear the lot codes of 05042022, 05052022, or 05062022. Individual retail outlets may have relabeled the individual consumer packages.

• Cottonwood River Cheddar

• D’amir Brie Double Crème French Brie

• Milton Prairie Breeze White Cheddar Style

• Milton Tomato Garlic Cheddar

• Paris Brothers Mild Cheddar

• Paris Brothers Colby Jack

• Paris Brothers Pepper Jack

• Cervasi Pecorino Romano

The products were delivered to wholesalers for distribution in grocery stores in KS, MO, AR, IA, OK, NE, SD, one store in MS, and one store in FL.

This recall is the result of routine sampling by the FDA, which revealed the presence of Listeria monocytogenes.

Product Distributed

Item Item Description Lot Customer Ship Addr City Ship Addr Line 1 ST Zip 2050003 BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW 5052022 HARPS FOOD DELI #2177 Fayetteville 1780 NORTH CROSSOVER ROAD AR 72703 2074712 MILTON TOMATO GARLIC CHED 5 LB RW 5062022 HARP’S FOOD DELI #2228 Lowell 916 W MONROE ST AR 72745 2074713 MILTON TOMATO GARLIC CHED 1-10 LB BLOCK 5062022 OZARK NATURAL FOODS – THE CO-OP FAYETTVILLE 380 N COLLEGE AVE AR 72701 2201804 PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW 5042022 HARPS FOOD DELI #2136 Searcy 2525 W BEEBE-CAPPS EXPRESSWAY AR 72143 2201804 PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW 5042022 HARP’S FOOD DELI #2113 Siloam Springs 201 HWY 412 WEST AR 72761 2201804 PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW 5042022 HARPS FOOD DELI #2115 Elkins 1951 NORTH CENTER STREET AR 72727 2201809 PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW 5042022 HARPS FOOD DELI #2136 Searcy 2525 W BEEBE-CAPPS EXPRESSWAY AR 72143 2201845 PARIS BROTHERS COLBY JACK *14-1 LB RW 5042022 HARPS FOOD DELI #2122 Centerton 710 WEST CENTERTON BLVD. AR 72719 2201845 PARIS BROTHERS COLBY JACK *14-1 LB RW 5042022 HARPS FOOD DELI #2127 Bentonville 1209 N. WALTON BLVD AR 72712 2201845 PARIS BROTHERS COLBY JACK *14-1 LB RW 5042022 HARPS FOOD DELI #2174 Fort Smith 3401 S. 74TH ST AR 72901 2201804 PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW 5042022 GREER’S CASH SAVER DELI – #6663 Pensacola 4051 BARRANCAS AVE FL 32507 2074712 MILTON TOMATO GARLIC CHED 5 LB RW 5062022 FAREWAY STORES #995 DELI Pella 2010 WASHINGTON STREET IA 50219 2074712 MILTON TOMATO GARLIC CHED 5 LB RW 5062022 FAREWAY STORES #737 DELI Grinnell 727 WEST STREET IA 50112 2201804 PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW 5042022 SUNSHINE FOODS DELI – #9839 ROCK VALLEY 1227 VALLEY DR. IA 51247 2201804 PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW 5042022 SUPER SAVER 12 – 9642 DELI COUNCIL BLUFFS 1141 NORTH BROADWAY IA 51503 2201809 PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW 5042022 SUPER SAVER 12 – 9642 DELI COUNCIL BLUFFS 1141 NORTH BROADWAY IA 51503 2000002 COTTONWOOD RIVER CHEDDAR 10 LB PC 5062022 HEN HOUSE – DELI #19 LENEXA 15000 W 87TH ST PKWY KS 66215 2000002 COTTONWOOD RIVER CHEDDAR 10 LB PC 5062022 HEN HOUSE – DELI #19 LENEXA 15000 W 87TH ST PKWY KS 66215 2050003 BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW 5052022 MCKEEVERS MARKET & EATERY #350 – DELI LENEXA 16301 W 87TH ST PKWY KS 66219 2050003 BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW 5052022 PRICE CHOPPER – DELI #121 Shawnee Mission 3700 W 95TH STREET KS 66206 2050003 BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW 5052022 PRICE CHOPPER #500 – DELI Shawnee Mission 13351 MISSION ROAD KS 66224 2050003 BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW 5052022 HEN HOUSE – DELI #35 Fairway 2724 WEST 53RD STREET KS 66205 2050003 BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW 5052022 PRICE CHOPPER – DELI #12 ROELAND PARK 4950 ROE BLVD KS 66205 2050003 BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW 5052022 CHECKERS – DELI CHECKERS DEL Lawrence 2300 LOUISIANA STREET KS 66046 2050003 BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW 5052022 PRICE CHOPPER – Q6 DELI OVERLAND PARK 7201 W 151ST STREET KS 66223 2070236 BRIE D’AMIR 60% 3 KG HAND WRAP RW 5052022 STANLEY MARKET – DELI #425 OVERLAND PARK 8051 W. 160TH ST KS 66085 2074701 MILTON PRAIRIE BREEZE 10 LB RW 5062022 STANLEY MARKET – DELI #425 OVERLAND PARK 8051 W. 160TH ST KS 66085 2074701 MILTON PRAIRIE BREEZE 10 LB RW 5062022 HY-VEE – DELI #1532 PRAIRIE VILLAGE 7620 STATE LINE KS 66208 2074704 MILTON PRAIRIE BREEZE 1 PC 10 LB AVG 5062022 HEN HOUSE – DELI #19 LENEXA 15000 W 87TH ST PKWY KS 66215 2074712 MILTON TOMATO GARLIC CHED 5 LB RW 5062022 HEN HOUSE – DELI #33 OVERLAND PARK 6900 WEST 135TH STREET KS 66223 2201804 PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW 5042022 PRICE CHOPPER – DELI #405 Ottawa 120 E 19TH ST KS 66067 2201804 PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW 5042022 PRICE CHOPPER – DELI #119 Shawnee Mission 7418 W. 119TH STREET KS 66213 2201804 PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW 5042022 PRICE CHOPPER – DELI #121 Shawnee Mission 3700 W 95TH STREET KS 66206 2201804 PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW 5042022 PRICE CHOPPER – DELI #117 Gardner 660 E MAIN ST KS 66030 2201809 PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW 5042022 PRICE CHOPPER – DELI #117 Gardner 660 E MAIN ST KS 66030 2201809 PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW 5042022 PRICE CHOPPER – DELI #121 Shawnee Mission 3700 W 95TH STREET KS 66206 2201809 PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW 5042022 STANLEY MARKET – DELI #425 OVERLAND PARK 8051 W. 160TH ST KS 66085 2201809 PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW 5042022 PRICE CHOPPER – DELI #405 Ottawa 120 E 19TH ST KS 66067 2201809 PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW 5042022 PRICE CHOPPER – DELI #119 Shawnee Mission 7418 W. 119TH STREET KS 66213 2000002 COTTONWOOD RIVER CHEDDAR 10 LB PC 5062022 WESTIN CROWN CENTER KANSAS CITY 1 E PERSHING RD. MO 64108 2000002 COTTONWOOD RIVER CHEDDAR 10 LB PC 5062022 CAFE SEBASTIENNE KANSAS CITY 4420 WARWICK BLVD MO 64111 2050003 BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW 5052022 DOWNTOWN MARKET – DELI #284 Kansas City 10 EAST 13TH ST. MO 64106 2050003 BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW 5052022 BROOKSIDE – DELI #144 Kansas City 14 WEST 62ND TERR MO 64113 2050003 BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW 5052022 FAREWAY MEAT MARKET #202 DELI Kansas City 1307 W. 79TH STREET MO 64114 2050003 BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW 5052022 GREEN ACRES – KC DELI KANSAS CITY 4175 N. MULBERRY DRIVE MO 64116 2050003 BRIE D’AMIR 60% 1 KG HAND WRAP RW 5052022 DOWNTOWN MARKET – DELI #284 Kansas City 10 EAST 13TH ST. MO 64106 2070236 BRIE D’AMIR 60% 3 KG HAND WRAP RW 5052022 BROOKSIDE – DELI #144 Kansas City 14 WEST 62ND TERR MO 64113 2070236 BRIE D’AMIR 60% 3 KG HAND WRAP RW 5052022 PRICE CHOPPER – DELI #154 Kansas City 6327 BROOKSIDE PLZ MO 64113 2070236 BRIE D’AMIR 60% 3 KG HAND WRAP RW 5052022 PRICE CHOPPER – DELI #154 Kansas City 6327 BROOKSIDE PLZ MO 64113 2074701 MILTON PRAIRIE BREEZE 10 LB RW 5062022 MCKEEVERS MARKET & EATERY #950 – DELI Lees Summit 840 NW PRYOR DR MO 64081 2074701 MILTON PRAIRIE BREEZE 10 LB RW 5062022 FAREWAY MEAT MARKET #202 DELI Kansas City 1307 W. 79TH STREET MO 64114 2074712 MILTON TOMATO GARLIC CHED 5 LB RW 5062022 THE PAIRING KC CROSSROADS WINE & GROCER KANSAS CITY 1615 OAK ST MO 64108 2074713 MILTON TOMATO GARLIC CHED 1-10 LB BLOCK 5062022 ROZELLE COURT AT THE NELSON Kansas City 4525 OAK ST MO 64111 2201032 PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR *14-1 LB RW 5052022 PRICE CHOPPER – DELI #416 Saint Joseph 2219 NORTH BELT HIGHWAY MO 64506 2201803 PARIS BROTHERS COLBY JACK 10-1 LB EW 5042022 PRICE CHOPPER – DELI #415 Platte City 2600 ENSIGN HILL DR MO 64079 2201804 PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW 5042022 PRICE CHOPPER – DELI #415 Platte City 2600 ENSIGN HILL DR MO 64079 2201804 PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW 5042022 BROOKSIDE – DELI #144 Kansas City 14 WEST 62ND TERR MO 64113 2201804 PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW 5042022 PRICE CHOPPER – DELI #416 Saint Joseph 2219 NORTH BELT HIGHWAY MO 64506 2201804 PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW 5042022 PRICE CHOPPER – DELI #171 Lees Summit 251 SW GREENWICH DR MO 64082 2201809 PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW 5042022 PRICE CHOPPER – DELI #404 Kearney 701 WATSON DR MO 64060 2201809 PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW 5042022 PRICE CHOPPER – DELI #416 Saint Joseph 2219 NORTH BELT HIGHWAY MO 64506 2201809 PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW 5042022 PRICE CHOPPER – DELI #359 Belton 109 NORTH CEDAR MO 64012 2201845 PARIS BROTHERS COLBY JACK *14-1 LB RW 5042022 COUNTRY MART DELI #2435 Saint James 319 NORTH JEFFERSON MO 65559 6010002 PECORINO ROMANO IMPORT 1-11 LB CERVASI 5062022 REINHART KANSAS CITY – AMERICAN FOODS LEE’S SUMMIT 290 S.E. THOMPSON DR MO 64082 6010002 PECORINO ROMANO IMPORT 1-11 LB CERVASI 5062022 REINHART KANSAS CITY – AMERICAN FOODS LEE’S SUMMIT 290 S.E. THOMPSON DR MO 64082 6010002 PECORINO ROMANO IMPORT 1-11 LB CERVASI 5062022 REINHART KANSAS CITY – AMERICAN FOODS LEE’S SUMMIT 290 S.E. THOMPSON DR MO 64082 2201809 PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW 5042022 RAMEY’S PURVIS DELI – #6888 Purvis 157 SHELBY SPEIGHTS DR. MS 39475 2201803 PARIS BROTHERS COLBY JACK 10-1 LB EW 5042022 PLUM CREEK MARKET PLACE #9092 LEXINGTON 1411 PLUM CREEK PKWY NE 68850 2201804 PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW 5042022 PLUM CREEK MARKET PLACE #9092 LEXINGTON 1411 PLUM CREEK PKWY NE 68850 2201804 PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW 5042022 RUSS’S MARKET 7 – 9645 DELI HASTINGS 611 N. BURLINGTON NE 68901 2201804 PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW 5042022 RUSS’S MARKET 16 – 9647 DELI LINCOLN 4400 S. 33RD STREET NE 68516 2201809 PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW 5042022 PLUM CREEK MARKET PLACE #9092 LEXINGTON 1411 PLUM CREEK PKWY NE 68850 2201809 PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW 5042022 RUSS’S MARKET 7 – 9645 DELI HASTINGS 611 N. BURLINGTON NE 68901 2201809 PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW 5042022 SUPER SAVER 19 – 9654 DELI GRAND ISLAND 1602 W. 2ND STREET NE 68801 2201845 PARIS BROTHERS COLBY JACK *14-1 LB RW 5042022 SUPER SAVER 17 – 9652 DELI LINCOLN 2525 PINE LAKE ROAD NE 68512 2201845 PARIS BROTHERS COLBY JACK *14-1 LB RW 5042022 SUPER SAVER 17 – 9652 DELI LINCOLN 2525 PINE LAKE ROAD NE 68512 2201803 PARIS BROTHERS COLBY JACK 10-1 LB EW 5042022 AWG OKLAHOMA Oklahoma City 5600 SOUTH COUNCIL ROAD OK 73179 2201804 PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW 5042022 AWG OKLAHOMA Oklahoma City 5600 SOUTH COUNCIL ROAD OK 73179 2201804 PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW 5042022 HARP’S FOOD 386 DELI – #4686 Norman 18450 E HIGHWAY 9 OK 73071 2201804 PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW 5042022 PRUETT’S FOODS #4338 DELI ADA 1601 N. BROADWAY OK 74820 2201804 PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW 5042022 AWG OKLAHOMA Oklahoma City 5600 SOUTH COUNCIL ROAD OK 73179 2201804 PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW 5042022 AWG OKLAHOMA Oklahoma City 5600 SOUTH COUNCIL ROAD OK 73179 2201804 PARIS BROTHERS MILD CHEDDAR 10-1 LB EW 5052022 AWG OKLAHOMA Oklahoma City 5600 SOUTH COUNCIL ROAD OK 73179 2201809 PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW 5042022 AWG OKLAHOMA Oklahoma City 5600 SOUTH COUNCIL ROAD OK 73179 2201809 PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW 5052022 AWG OKLAHOMA Oklahoma City 5600 SOUTH COUNCIL ROAD OK 73179 2201809 PARIS BROTHERS PEPPER JACK 10-1 LB EW 5042022 AWG OKLAHOMA Oklahoma City 5600 SOUTH COUNCIL ROAD OK 73179 2201845 PARIS BROTHERS COLBY JACK *14-1 LB RW 5042022 PRUETT’S FOODS #4338 DELI ADA 1601 N. BROADWAY OK 74820 2201845 PARIS BROTHERS COLBY JACK *14-1 LB RW 5042022 HARPS FOOD DELI #2109 Gentry 300 S GENTRY BLVD OK 72734 2201845 PARIS BROTHERS COLBY JACK *14-1 LB RW 5042022 HARPS FOOD DELI #2165 Grove 1310 SOUTH MAIN OK 74344 6010002 PECORINO ROMANO IMPORT 1-11 LB CERVASI 5062022 CREST FOODS #4008 DELI OKC 10601 S. May OK 73170 6010002 PECORINO ROMANO IMPORT 1-11 LB CERVASI 5062022 CREST FOODS #4310 DELI Yukon 715 N CZECH HALL RD OK 73099 2201845 PARIS BROTHERS COLBY JACK *14-1 LB RW 5042022 COUNTY FAIR #9008 DELI Mitchell 1305 WEST HAVENS SD 57301

