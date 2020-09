EPA kêu gọi các cộng đồng trong đường đi của cơn bão Sally để tránh các nguy hiểm về không khí trong nhà, hãy sử dụng máy phát điện một cách an toàn

Category: Environment Published on Tuesday, 15 September 2020 04:00 Hits: 0

DALLAS - (14 tháng 9, 2020) Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) nhắc nhở các cộng đồng, gia đình và chủ doanh nghiệp nhận thức được các điều kiện có thể dẫn đến chất lượng không khí trong nhà yếu kém hoặc nguy hiểm sau cơn bão Laura. Quan trọng nhất là, luôn vận hành máy phát điện di động theo hướng dẫn và luôn chúng hoạt động bên ngoài, cách xa các tòa nhà. Việc chạy máy phát điện di động bên trong hoặc quá gần nhà của bạn có thể dẫn đến thương tích hoặc tử vong do ngộ độc khí carbon monoxide.

Chất lượng không khí trong nhà có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều điều kiện thường xảy ra sau một cơn bão. Vui lòng lưu ý đến những nguy cơ này nếu nhà, trường học hoặc cơ sở kinh doanh của bạn bị thiệt hại do Bão Laura. Như mọi khi, vui lòng chú ý đến hướng dẫn của chính quyền địa phương về thời điểm an toàn để quay lại khu vực sơ tán, và không vào một tòa nhà bị hư hại trừ khi an toàn.

Sử dụng máy phát điện di động một cách an toàn

Không bao giờ sử dụng máy phát điện di động trong nhà, nhà để xe, các khoảng không gian chật hẹp, kho chứa đồ hoặc các khu vực tương tự. Mức độ chết người của carbon monoxide (CO) có thể nhanh chóng tích tụ ở những khu vực này và có thể lưu lại trong nhiều giờ, ngay cả khi đã tắt máy phát điện. Vì không thể nhìn, nếm hoặc ngửi thấy khói độc, CO có thể giết chết bạn trước khi bạn nhận ra là nó đang ở trong nhà của bạn. Tác động của việc tiếp xúc với CO có thể rất khác nhau ở mỗi người tùy thuộc vào độ tuổi, sức khỏe tổng thể và nồng độ và thời gian tiếp xúc.

Tránh tiếp xúc với các mảnh vụn đổ nát của tòa nhà

Các mảnh vỡ từ các ngôi nhà và tòa nhà bị hư hại có thể chứa các chất độc hại, đặc biệt là trong các tòa nhà cũ. Nồng độ amiăng trong không khí tăng cao có thể xảy ra nếu các vật liệu chứa amiăng có trong nhà bị xáo trộn. Amiăng trong không khí có thể gây ung thư phổi và ung thư trung biểu mô, một loại ung thư ở ngực và niêm mạc bụng. chẳng hạn như chì và amiăng. Chì là một kim loại có độc tính cao, gây ra một loạt các ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Việc xáo trộn hoặc loại bỏ các vật liệu có chứa sơn pha chì có thể làm tăng nồng độ bụi chì trong không khí. Khi vào một tòa nhà bị bão tàn phá, tối thiểu phải đeo mặt nạ phòng độc N-95, kính bảo hộ và găng tay bảo hộ.

Nấm mốc có thể hình thành sau lũ lụt

Nước lũ có thể làm cho không khí trong nhà của bạn không tốt cho sức khỏe, vì khi đồ đạc bị ẩm ướt trong hơn hai ngày, chúng thường bị mốc. Hít phải nấm mốc có thể gây ra các ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, bao gồm cả các phản ứng dị ứng. Nấm mốc cũng có thể làm hỏng các vật liệu trong nhà của bạn. Khi đi vào một tòa nhà bị hư hại do lũ lụt, tối thiểu phải đeo mặt nạ phòng độc N-95, kính bảo hộ và găng tay bảo hộ.

Vui lòng truy cập trang web của EPA để biết thêm thông tin về an toàn chất lượng không khí trong nhà:

https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/resources-flood-cleanup-and-indoor-air-quality

Để biết thông tin EPA bằng tiếng Tây Ban Nha về an toàn chất lượng không khí trong nhà, vui lòng truy cập:https://espanol.epa.gov/cai

Để biết thông tin EPA về an toàn chất lượng không khí trong nhà bằng nhiều ngôn ngữ, vui lòng truy cập: https://epa.gov/lep

