La EPA propone un plan de limpieza para el Lugar de Superfondo Pesticide Warehouse I en Arecibo, Puerto Rico

Category: Environment Published on Thursday, 30 July 2020 04:00 Hits: 0

Puerto Rico (30 de julio de 2020) – La Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. (EPA) propone un plan de limpieza para abordar el problema suelos contaminados en el Lugar de Superfondo Pesticide Warehouse I en Arecibo, Puerto Rico. El plan incluye remover y disponer suelos contaminados del sitio y monitorear a largo plazo el agua subterránea para proteger la salud de las personas.

“Con nuestro exitoso programa Superfondo, proponemos el mejor curso a seguir a largo plazo para proteger al público de la contaminación relacionada con los plaguicidas de este lugar,” señaló Pete López, administrador regional de la EPA. “Este plan de limpieza fue desarrollado en consulta con el gobierno de Puerto Rico y representa nuestro compromiso mutuo para proteger la salud humana en la isla.”

Conforme al plan de limpieza propuesto que se anunció hoy, la EPA propone excavar y eliminar los primeros 10 pies de suelos contaminados en las áreas afectadas del lugar. Los suelos excavados, alrededor de 14,100 yardas cúbicas, serán tratados antes de descartarse en instalaciones con licencia para recibir dichos desperdicios. El formato de la excavación requerirá demoler los inmuebles deteriorados restantes en el lugar.

La EPA implementará controles institucionales para restringir el uso futuro del lugar a usos no residenciales y utilizará monitoreo a largo plazo del agua subterránea para prevenir y reducir la exposición humana al agua subterránea contaminada hasta que se cumplan las metas de limpieza. La EPA requiere recoger y analizar periódicamente muestras del agua subterránea para verificar que está disminuyendo el nivel y la extensión de los contaminantes. A lo largo del proceso de limpieza, se realizará monitoreo y más estudios para confirmar la eficacia del remedio. La EPA efectuará una evaluación dentro de un plazo de 5 años para confirmar la eficacia de la limpieza.

Pesticide Warehouse I era un almacén de plaguicidas, propiedad de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico y el cual fue utilizado para operaciones de mezcla y almacenaje de plaguicidas desde 1953 hasta 2003. En octubre de 1999, la propiedad fue arrendada a Agrocampos, Inc. Durante sus años de operación, el lugar fue utilizado para suministrar pesticidas para cultivos de piñas en el área circundante así como para almacenar y preparar insecticidas, yerbicidas y fertilizantes. Los plaguicidas restantes y excedentes eran descargados directamente en la tierra adyacente al almacén principal produciendo así la contaminación de la tierra y el agua subterranea, incluidos niveles considerablemente elevados de aldrina, toxafeno y dieldrina entre otros contaminantes peligrosos.

Habrá un periodo de comentarios públicos de 30 días para el plan propuesto desde el 30 de julio de 2020 hasta el 29 de agosto de 2020. A partir del 6 de agosto de 2020, habrá una presentación virtual disponible. Para acceder dicho enlace y obtener información adicional, puede visitar la página electrónica: www.epa.gov/superfund/pesticidewarehouse-1

Los comentarios por escrito sobre el plan propuesto de la EPA pueden ser enviados por correo postal o electrónico a Luis E. Santos, Gerente de Proyecto de Remediación, Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU., City View Plaza II – Suite 7000 #48 PR-165 Km. 1.2, Guaynabo, PR, 00968-8069 o This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Los comentarios con sello postal del 29 de agosto o antes, serán aceptados.

El plan propuesto de la EPA para el Lugar estará disponible en el enlace www.epa.gov/superfund/pesticide-warehouse-1

Siga a la Región 2 de la EPA en Twitter en http://twitter.com/eparegion2 y visite nuestra página en Facebook, http://facebook.com/eparegion2

¿Interesado en información de la EPA en español ? Siga nuestras cuentas en español en los medios sociales en Twitter en https://twitter.com/EPAespanol y visite la página de Facebook, https://facebook.com/epaespanol .

20-050SP