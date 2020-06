La EPA ordena a un fabricante de agentes químicos del Condado de Orange que detenga la venta de desinfectantes ilegales

Category: Environment Published on Wednesday, 17 June 2020 04:00 Hits: 6

LOS ANGELES – La Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. (EPA, por sus siglas en inglés) ha ordenado a OCCS, Inc., empresa ubicada en Stanton, California, que deje de vender Sanitizer/Quat Solution Ready to Use y Quat Solution Ready to Use Cleaner, ambos desinfectantes antimicrobianos no registrados que se están distribuyendo y vendiendo en contravención de la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas.

Los fabricantes de Sanitizer/Quat Solution Ready to Use etiquetan falsamente el producto como desinfectante registrado al incluir en la etiqueta un número de registro de la EPA que ha sido asignado a otro pesticida registrado. En algún momento, OCCS cambió la etiqueta del producto ilegal y reetiquetó el producto Sanitizer/Quat Solution Ready to Use como Quat Solution Ready to Use Cleaner. La etiqueta del nuevo producto elimina el número de registro de la EPA pero incluye una declaración indicando que un producto registrado por la EPA es el principal “agente limpiador” utilizado en el producto.

La EPA ha emitido una orden de ‘Detener la venta’ a fin de impedir que la empresa continúe distribuyendo u ofreciendo para la venta estos desinfectantes antimicrobianos no registrados. El producto ha estado disponible para la venta en diferentes plataformas de mercados en línea.

“Estamos comprometidos para asegurar que los desinfectantes que declaran cualidades antimicrobianas de salud pública cumplan con las normas estrictas de eficacia y seguridad”, señaló John Busterud, administrador de la región Suroeste del Pacifico. “Particularmente durante una pandemia, si los desinfectantes no son eficaces, no cumplen con nuestras normas de seguridad, o hacen declaraciones falsas, la EPA tomará medidas.”

Leyenda: Etiqueta usada en uno de los desinfectantes no registrados que están sujetos a la orden de detener la venta emitida por la EPA. El producto está etiquetado falsamente como pesticida registrado.

Leyenda: Etiqueta usada en uno de los desinfectantes no registrados que están sujetos a la orden de detener la venta emitida por la EPA.

Las declaraciones de salud pública solo pueden hacerse acerca de productos desinfectantes antimicrobianos que han sido probados y registrados debidamente por la EPA. La agencia no registra un pesticida hasta que se haya determinado que no presenta ningún riesgo irrazonable al utilizarse conforme a las instrucciones de la etiqueta. Los productos no registrados por la EPA pueden ser tóxicos para la salud humana, causar efectos adversos y pueden no ser eficaces contra la propagación de gérmenes.

