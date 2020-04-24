美國環保署與海關和邊境保護局合作，保護公眾免受未經登記之「Virus Shut Out（屏閉病毒）」產品入口加州

Category: Environment Published on Friday, 24 April 2020 04:00 Hits: 2

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未經證實可對付病毒的聲明威脅公眾健康

洛杉磯訊－今天，美國環保署（EPA）和美國海關和邊境保護局（CBP）宣佈他們已防止相當數目的非法健康產品進入洛杉磯國際機場（LAX）和三藩市國際機場（SFO）。這些產品，例如Virus Shut Out是未經向環保署登記，因而根據聯邦殺蟲劑法，停止入口。這些對付病毒之產品的安全和效能，未經評估。此外，它們的標簽──包括使用指示，亦沒有按法律規定用英文提供，而網上的廣告則含有關於其安全和效能性之誤導聲明。

環保署和海關和邊境保護局合作，識別和查封從日本和香港用洛杉磯和三藩市的International Mail Facilities (IMFs)非法產品入口美國。直至今天為止，海關和邊境保護局已查封超過7,800多的非法產品。環保署和海關和邊境保護局將繼續監察有非法殺蟲劑聲明的產品。此外，環保署已聯絡多家公司，請他們從網上的市場移除這些產品。

「環保署的責任，是認真保護美國人不被虛假的產品所騙，」環保署管理人Andrew Wheeler說。「環保署在市場正增加被准之消毒劑，同時採取行動，防止不誠實者，出售無法保護美國人防止冠狀病毒之產假產品和非法產品。」

「重要的是人們只用環保署登記的消毒劑，和按適當使用的標簽指示行事，」環保署太平洋西南地區管理人John Busterud說。「在此瘟疫大流行之際，環保署不容忍出售非法消毒劑和作不實或誤導性公眾健康聲明之產品。」

「作為美國的前線，海關和邊境保護局致力和環保署合作偵查、攔截和防止引入可能損害美國顧客的不安全產品，」海關和邊境保護局洛杉磯實地行動總監Carlos C. Martel說。「從結合他們的專長、訓練和風險評估技能，海關和邊境保護局的官員保持警惕，為合法的貿易提供方便，防止非法產品進入美國市場。」

「在此全球性的緊急情況下，仍然有人利用機會，作出不實的聲明，欺騙，和出售劣質的產品，」海關和邊境保護局三藩市實地行動總監Brian J. Humphrey說。「海關和邊境保護局的主要目標，是保護美國公眾，我們不會讓這些未經批准的產品進入美國。」

根據聯邦殺蟲劑，殺菌劑和滅鼠劑法，聲稱可以消滅或消除細菌或病菌的產品，屬殺蟲劑類，必須在分銷或售賣之前，向環保署登記。公眾健康聲明只可在經過適當檢測和向環保署登記的產品上作出。直至決定產品根據標簽指示行事而不會產生不合理風險之前，環保署是不會批准殺蟲劑之登記。未經環保署登記的產品，可對人體健康有害，導致不利的效應，和對防止細菌之散播並無效能。

Virus Shut Out 產品之包裝前面和背面。

環保署已發佈其擴大的環保署登記消毒劑產品的名單，這些產品符合用於對付SARS-CoV-2即導致COVID-19新型冠狀病毒的目的。此名單現時包括超過370種新增的產品──包括經過加速評審對付新興病毒病原體過程之產品。

覽閱環保署最新登記消毒劑產品的名單，請上網https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2

有關環保署之冠狀病毒（COVID-19）資源詳情，請上網：https://www.epa.gov/coronavirus

有關殺蟲劑詳情，請上網：http://www.epa.gov/pesticides

關於海關和邊境保護局：



美國海關和邊境保護局（CBP）擁有僱員60,000，是全世界最大的執法組織之一，職責在防止恐怖份子和武器進入美國，同時提供合法的國際旅遊和貿易之方便。作為美國第一個統一邊境的實體，海關和邊境保護局採取全面的方法，管理和控制邊境，結合海關、移民、邊境保安，和農產保護等工作，成為一協調性及支援性之活動。海關和邊境保護局有直接責任，增強美國的經濟競爭力。從減輕行業之成本和執行貿易法對付偽冒、不安全和欺騙性進口產品，該局致力於推進合法的貿易、對美國經濟繁榮作出貢獻，並保護公眾的健康和安全不會蒙受風險。

了解海關和邊境保護局的任務：www.cbp.gov

了解環保署 太平洋西南區Pacific Southwest Region 詳情。請在Facebook 和在Twitter 連結我們。

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