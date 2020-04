La EPA y CBP actúan para proteger al público contra el producto “Virus Shut Out” no registrado importado a California

Category: Environment Published on Friday, 24 April 2020 04:00 Hits: 2

Las declaraciones injustificadas de que protege contra los virus amenazan la salud pública

LOS ÁNGELES – Hoy, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Comercio Internacional de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los EE. UU. anunciaron que han impedido la entrada de un número considerable de envíos de productos de salud ilícitos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) y en el Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO). Estos productos, como el artículo Virus Shut Out, no están registrados por la EPA y están siendo retenidos conforme a las leyes federales sobre pesticidas. No se ha evaluado la seguridad y eficacia de estos artículos contra los virus. Además, sus etiquetas – incluidas las instrucciones de uso – no se indican en inglés como lo exige la ley, y los materiales publicitarios en línea contienen declaraciones engañosas acerca de su seguridad y eficacia.

La EPA ha estado trabajando con CBP para identificar e incautar productos ilícitos, los cuales se están importando de Japón y Hong Kong a través de Instalaciones Postales Internacionales (IMF, por sus siglas en inglés) en Los Ángeles y San Francisco. A la fecha, CBP ha incautado más de 7,800 productos ilícitos. La EPA y CBP continuarán monitoreando para identificar productos con declaraciones pesticidas ilícitas. Además, la EPA ha contactado a varias empresas para eliminar los productos de sus mercados en línea.

“La EPA se toma en serio su responsabilidad de proteger a los estadounidenses contra los productos fraudulentos”, señaló Andrew Wheeler, administrador de la EPA. “La EPA está aumentando el número de desinfectantes aprobados en el mercado al mismo tiempo que toma medidas para impedir que haya sujetos deshonestos vendiendo artículos fraudulentos e ilícitos que no sirven para proteger a los estadounidenses contra el coronavirus.”

“Es fundamental que la gente solo use desinfectantes registrados por la EPA y siga las instrucciones de la etiqueta para usarlos correctamente”, indicó John Busterud, Administrador regional de la Región Suroeste del Pacífico de la EPA. “La EPA no tolerará que las empresas vendan desinfectantes ilícitos y utilicen declaraciones falsas o engañosas de salud pública durante esta crisis de pandemia.”

“En su rol de primera línea en los EE. UU., CBP está comprometido a colaborar con nuestros socios de la EPA para detectar, interceptar e impedir la entrada de productos peligrosos que pudieran dañar potencialmente al consumidor estadounidense”, comentó Carlos C. Martel, director de operaciones de campo del CBP en Los Ángeles. “Al combinar su especialización, capacitación y habilidades para evaluar riesgos, los oficiales del CBP permanecen vigilantes facilitando el comercio legal e impidiendo que los productos ilícitos se integren al comercio en los EE. UU.”

“En medio de esta emergencia mundial, todavía hay quienes procuran aprovechar de hacer declaraciones falsas, estafar y vender productos de inferior calidad”, explicó Brian J. Humphrey, director de operaciones de campo del CBO en San Francisco. “El principal objetivo del CBP es proteger al público estadounidense, y no permitiremos que ingresen al país productos como estos.”

Conforme a la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA, por sus siglas en inglés), los productos que proclaman destruir o repeler bacterias o gérmenes se consideran pesticidas y deben ser registrados por la EPA antes de distribuirse o venderse. Las declaraciones públicas de salud solo pueden hacerse acerca de productos que han sido probados y registrados debidamente por la EPA. La agencia no registra un pesticida hasta que se haya determinado que no presenta ningún riesgo irrazonable al utilizarse conforme a las instrucciones de la etiqueta. Los productos no registrados por la EPA pueden ser tóxicos para la salud humana, causar efectos adversos y pueden no ser eficaces contra la propagación de gérmenes.

La Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. ha publicado una lista ampliada de productos desinfectantes registrados por la EPA que han calificado para utilizarse contra SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus causante del COVID-19. La lista contiene más 370 productos adicionales—incluidos productos que pasaron por el proceso de evaluación acelerado para patógenos virales emergentes.

Para ver la lista más actualizada de productos desinfectantes registrados por la EPA, visite https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2

Para conocer más detalles sobre recursos de la EPA acerca de la enfermedad del coronavirus (COVID-19): https://www.epa.gov/coronavirus

Para obtener más información acerca de los pesticidas, visite: http://www.epa.gov/pesticides

Dado que cuenta con más de 60,000 empleados, la Oficina de Comercio Internacional de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. (CBP), es una de las organizaciones del orden público más grandes del mundo y está encargada de mantener a los terroristas y sus armas fuera de los EE. UU., facilitando a la vez el comercio y los viajes internacionales legales. Como primera entidad fronteriza unificada en los Estados Unidos, CBP aplica una estrategia integral hacia la gestión y el control de fronteras, combinando aduanas, inmigración, seguridad fronteriza y protección agrícola en una sola actividad coordinada y de apoyo. CBP tiene la responsabilidad directa de realzar la competitividad económica estadounidense. Al reducir costos para la industria y hacer respetar las leyes del comercio contra productos falsificados, peligrosos e ingresados de manera fraudulenta, CBP trabaja para facilitar el comercio legítimo, contribuir a la prosperidad económica estadounidense y proteger contra los riesgos a la salud pública y la seguridad.

