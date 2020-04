Wheeler, administrador de la EPA, habla con comerciantes y plataformas de mercado de terceros para debatir medidas destinadas a proteger a los consumidores estadounidenses de las declaraciones fraudulentas sobre los desinfectantes contra el coronavirus

Category: Environment Published on Friday, 03 April 2020 04:00 Hits: 4

WASHINGTON (3 de abril de 2020) — Esta mañana, Andrew Wheeler, administrador de la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. (EPA, por sus siglas en inglés), organizó una llamada telefónica interactiva con los comerciantes y las plataformas de mercado de terceros en los Estados Unidos para debatir sobre los productos desinfectantes impostores y los que señalan falsamente ser eficaces contra el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, causante del COVID-19. A través de sugerencias, reclamos e investigación, la agencia se ha enterado de la disponibilidad de estos productos comercializados con declaraciones injustificadas y potencialmente peligrosas proclamando que protegen contra el coronavirus, y ha solicitado la ayuda de la comunidad de comerciantes para prevenir que lleguen estos productos al mercado.

“No hay mayor prioridad para la Administración Trump que proteger la salud y seguridad de los estadounidenses” ,indicó Andrew Wheeler, administrador de la EPA. “Nuestro debate esta mañana fue tan informativo como productivo y, juntos, colaboraremos diligentemente para asegurar que los consumidores tengan acceso a los productos desinfectantes de superficies que sean aprobados y verificados por la EPA; productos que sabemos son eficaces contra el nuevo coronavirus. Estamos comprometidos para contribuir a entregar a los estadounidenses la información que necesitan para proteger a sus familias.”

“Asegurar que todos los estadounidenses tengan acceso a productos desinfectantes eficaces en nuestra lucha por aplanar la curva del COVID-19 es una prioridad para las principales tiendas”, indicó Michael Hanson, vicepresidente ejecutivo sénior de asuntos públicos, Asociación de Líderes de la Industria de Minoristas (RILA, por sus siglas en inglés). “Los miembros de la RILA tienen estrictos programas de cumplimiento implantados con proveedores de confianza para asegurar que todos los productos que vendan cumplan o superen todas las normas de seguridad y requisitos legales correspondientes en los EE. UU. La RILA se enorgullece de asociarse con la EPA para crear conciencia en el consumidor acerca de las declaraciones injustificadas e ilícitas sobre el COVID. No debe permitirse que sujetos inescrupulosos engañen al público estadounidense durante esta crisis, y los comerciantes más importantes están listos para trabajar con la EPA a fin de enfocarse en las declaraciones falsas.”

“La industria minorista está trabajando duro para fiscalizar y detener a quienes intentan aprovecharse de esta pandemia vendiendo productos desinfectantes fraudulentos”, señaló David French, vicepresidente sénior de relaciones gubernamentales para la Federación Nacional de Minoristas. “Este problema exige un esfuerzo colectivo para proteger a los consumidores y a los comerciantes, por lo cual la industria de minoristas está colaborando estrechamente con la EPA a fin de eliminar los productos fraudulentos del mercado lo más pronto posible.”

“Es sumamente importante para nosotros mantener la confianza del cliente en los productos que ofrecemos en la tienda y online en Walmart.com , especialmente durante estos momentos inciertos en que los clientes están enfocados en elegir productos que mantengan la seguridad de sus familias y comunidades”, explicó Lance Lanciault, vicepresidente sénior de Walmart y principal ejecutivo de ética y cumplimiento en el comercio electrónico. “La confianza del cliente es una razón importante por la cual tenemos políticas rigurosas que rigen los productos que pueden venderse en Walmart.com y desarrollamos políticas de vendedores y artículos en el mercado responsabilizando a los terceros vendedores para que solo vendan productos desinfectantes que cumplen con las pautas requeridas de la EPA.”

“Acogemos la colaboración y supervisión constante del administrador Wheeler y de la EPA en esta área, comentó Carletta Ooton, vicepresidenta de seguridad, sostenibilidad, seguridad y cumplimiento en Amazon. “Amazon exige que los vendedores entreguen información precisa en las páginas de detalles y tenemos procesos implantados para bloquear proactivamente las declaraciones incorrectas sobre el COVID-19. También hemos desarrollado herramientas específicas para el COVID-19 que funcionan 24/7 y escanean en busca de toda declaración incorrecta que pueda haber pasado nuestro bloqueo inicial. En conjunto, nuestra labor ha bloqueado o eliminado más de 6.5 millones de productos y apoyamos plenamente los esfuerzos de la EPA, del Departamento de Justicia y otros socios federales para procesar a los inescrupulosos.”

“Nuestra prioridad en eBay sigue siendo garantizar la seguridad de nuestros clientes y empleados en todo el mundo. Hemos estado monitoreando estrechamente la pandemia del coronavirus (COVID-19) y hemos tomado medidas considerables para bloquear o eliminar rápidamente los artículos de nuestro mercado que son peligrosos, hacen declaraciones de salud falsas o que contravienen nuestra política de alzas abusivas de precios”, señaló Mike Carson, director de política global y gestión reguladora en eBay. “Compartimos las inquietudes de la EPA acerca de proteger a los consumidores y continuaremos colaborando en este tema importante.”

Basándose en sugerencias, reclamos e investigación, la agencia ha identificado productos que no han pasado por el estricto proceso de registro de la EPA conforme a la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA, por sus siglas en inglés) y no es legal su venta en los Estados Unidos. Estos productos ilegales, no registrados, proclaman tener propiedades antivirales, antibacterianas, desinfectantes, esterilizantes o sanitizantes. El registro de la EPA es un proceso importante que asegura que los productos funcionan como lo declaran e indican a los usuarios instrucciones que, al seguirlas, logran las funciones señaladas, por ej. desinfectar, previniendo a la vez consecuencias adversas irrazonables para la salud y el medioambiente.

La EPA solo registra productos que han demostrado eliminar el nuevo coronavirus sobre las superficies. Es posible que los productos no registrados no eliminen el virus ni reduzcan la propagación del virus y podrían incluso ser tóxicos para la salud de los consumidores. Los consumidores deben consultar la “Lista N ” para ver los desinfectantes registrados por la EPA que la agencia ha determinado que son seguros y eficaces contra el nuevo coronavirus.

En la llamada también se abordó la labor de la EPA para trabajar con los comerciantes y mercados de terceros para garantizar que solo los productos desinfectantes seguros, eficaces y aprobados estén disponibles para la venta al público estadounidense. La EPA también está coordinando con el Departamento de Justicia de los EE. UU. y otras entidades federales para aplicar el pleno vigor de la ley contra quienes vendan productos fraudulentos o no registrados.

La siguiente es una lista de algunos de los productos no registrados que se han identificado. La EPA comúnmente hace cumplir la FIFRA dando órdenes de detener ventas y tomando medidas punitivas autorizadas según la Ley. La agencia no puede comentar sobre ninguna investigación en curso, pero entrega la información a continuación para garantizar que los estadounidenses tengan toda la información posible para poder protegerse contra el COVID-19.

· Cuerdas o correas que proclaman proteger a los usuarios contra el coronavirus

· “ Virus Shut Out - Portable Protection Card - Virus Protection and Personal Health (5 PCS)”

· “Air Sterilization Card Disinfection Lanyard Protection Card Household Outdoor Antibacterial Sterilization Health Care”

· Tabletas desinfectantes no registradas

· “Epidemic prevention Chlorinating Tablets Disinfectant Chlorine Tablets Swimming Pool Instant Disinfection Tablets Chlorine Dioxide Effervescent Tablet Chlorine Disinfectant 100g Cozy apposite Fun Suit”

· “The Flu Virus Buster, CLO2 Disinfection Sticker, Removable sterilize air purifier, Anti COVID-19, Stop Coronavirus disease infection /Influenza Buster Disinfectant 1 Box / 10 Tablets”

· Atomizadores desinfectantes no registrados

· “Fullene silver antibacterial solution/24 Hour Defense Hand Sanitizer Disinfectant Spray Against Corona Virus COVID- 19 Kills 99.99% Of Germs Bacteria 24 Hours Of Lasting Protection Alcohol Free 50ml (1.7 fl. oz)”

· Toallitas desinfectantes no registradas

· “99.9% Sterilization Wipes/16/32/48/64/96pcs Sterilization Rate of 99% Disinfection Wet Wipes and Paper Napkin Prevention of Coronavirus”

Información adicional en inglés: www.epa.gov/coronavirus

Información adicional en español: https://espanol.epa.gov/espanol/enfermedad-del-coronavirus-2019-covid-19

Antecedentes

Conforme a la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA), los productos que proclaman destruir o repeler bacterias o virus sobre superficies ambientales se consideran pesticidas y deben ser registrados por la EPA antes de distribuirse o venderse. Las declaraciones públicas de salud solo pueden hacerse para productos que han sido probados debidamente y registrados por la EPA. La agencia no registra un pesticida hasta que se haya determinado que no presenta ningún riesgo irrazonable al utilizarse conforme a las instrucciones de la etiqueta. Los productos no registrados por la EPA pueden ser tóxicos para la salud humana, causar efectos adversos a la salud y pueden no ser eficaces contra la propagación de los virus u otros patógenos.