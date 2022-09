LIVE COVERAGE: Hurricane Ian's 'extremely dangerous' eyewall moving onshore

Articles

Category: U.S. Politics Published on Wednesday, 28 September 2022 18:39 Hits: 5

window.loadAnvato({"mcp":"LIN","width":"100%","height":"100%","video":"8024719","autoplay":false,"expect_preroll":true,"pInstance":"p1","plugins":{"comscore":{"clientId":"6036439","c3":"thehill.com","version":"5.2.0","useDerivedMetadata":true,"mapping":{"c3":"thehill.com","ns_st_st":"hill","ns_st_pu":"Nexstar","ns_st_ge":"TheHill.com","cs_ucfr":""}},"dfp":{"adTagUrl":"https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?sz=1x1000&iu=/5678/nx.thehill/just_in/landing&ciu_szs=300x250&impl=s&gdfp_req=1&env=vp&output=vmap&unviewed_position_start=1&ad_rule=1&description_url=https://thehill.com/news/feed/&cust_params=vid%3D8024719%26pers_cid%3Dunknown%26vidcat%3D/just_in%26bob_ck%3D[bob_ck_val]%26d_code%3D272%2C277%2C279%2C289%2C288%2C281%2C282%2C910%2C287%2C308%2C300%2C302%2C304%2C307%2C249%2C905%2C298%2C296%2C297%2C294%2C295%2C292%2C290%2C291%26pagetype%3Dsubindex%26hlmeta%3Dnews"},"segmentCustom":{"script":"https://segment.psg.nexstardigital.net/anvato.js","writeKey":"7pQqdpSKE8rc12w83fBiAoQVD4llInQJ","pluginsLoadingTimeout":12}},"expectPrerollTimeout":8,"accessKey":"q261XAmOMdqqRf1p7eCo7IYmO1kyPmMB","token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ2aWQiOiI4MDI0NzE5IiwiaXNzIjoicTI2MVhBbU9NZHFxUmYxcDdlQ283SVltTzFreVBtTUIiLCJleHAiOjE2NjQzOTU4NTB9.XAguZ0HMbWYnEVS9GAUliRh8d3zDpFvPehqtzFMrhXE","nxs":{"mp4Url":"https://tkx.mp.lura.live/rest/v2/mcp/video/8024719?anvack=q261XAmOMdqqRf1p7eCo7IYmO1kyPmMB&token=%7E5ii7dZQGZES%2BNilQblykWLloGseZvo70MQ%3D%3D","enableFloatingPlayer":true},"disableMutedAutoplay":false,"recommendations":{"items":[{"mcpid":"8027735","title":"Clip: Rep. Jan Schakowsky (D-IL) | Unlocking Access to Oral Health","image":"https://h104216-fcdn.mp.lura.live/1/938892/pvw_lin/B2D/AD9/B2DAD9D53541846AF0EC0BF4DA166B7D_4.jpg?aktaexp=2082787200&aktasgn=f57cc66152b7a8081aed50bf4005797b","token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ2aWQiOiI4MDI3NzM1IiwiaXNzIjoicTI2MVhBbU9NZHFxUmYxcDdlQ283SVltTzFreVBtTUIiLCJleHAiOjE2NjQzOTU4NTB9.xbtnvK1F5chMkmek_9VsArSluJ8tlU4IaTd29xwcNrM","ad_unit_path":"/5678/nx.thehill"},{"mcpid":"8027743","title":"Clip: Cheryl Lee-Butler, DDS (President, National Dental Association) | Unlocking Access to Oral Health","image":"https://h104216-fcdn.mp.lura.live/1/938892/pvw_lin/7D6/100/7D61007AF3C0C38909F237D7988FEEE1_5.jpg?aktaexp=2082787200&aktasgn=ad7943763573473134b1fa6145263f3c","token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ2aWQiOiI4MDI3NzQzIiwiaXNzIjoicTI2MVhBbU9NZHFxUmYxcDdlQ283SVltTzFreVBtTUIiLCJleHAiOjE2NjQzOTU4NTB9.lSFs_Or7I64DvQH9Ai_gcV9h2OgdFa_MORBFEBKXnxo","ad_unit_path":"/5678/nx.thehill"},{"mcpid":"8027747","title":"Clip: Frederick Isasi (Executive Director, Families USA) | Unlocking Access to Oral Health","image":"https://h104216-fcdn.mp.lura.live/1/938892/pvw_lin/A2B/351/A2B351EA7C59D4A4F41A6ED76574C02F_8.jpg?aktaexp=2082787200&aktasgn=7cd9f5711e7d5b7a7e67a93445bd61a7","token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ2aWQiOiI4MDI3NzQ3IiwiaXNzIjoicTI2MVhBbU9NZHFxUmYxcDdlQ283SVltTzFreVBtTUIiLCJleHAiOjE2NjQzOTU4NTB9.FsfAYNz64H1JKv-SuQ0Ir3I0rAgJPYiS3T0RyFQ_tfc","ad_unit_path":"/5678/nx.thehill"},{"mcpid":"8027763","title":"Clip: Marko Vujicic, PhD (Chief Economist & Vice President, Health Policy Institute, American Dental Association) | Unlocking Access to Oral Health","image":"https://h104216-fcdn.mp.lura.live/1/938892/pvw_lin/2F9/8EF/2F98EF4A0A36FEC23A5D061047AAEDD6_6.jpg?aktaexp=2082787200&aktasgn=a9f656cb673312e013b967c348a5d547","token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ2aWQiOiI4MDI3NzYzIiwiaXNzIjoicTI2MVhBbU9NZHFxUmYxcDdlQ283SVltTzFreVBtTUIiLCJleHAiOjE2NjQzOTU4NTB9.ac8vfkEOJL3BXfF87GbKomD2F561nkKRLBpyI1RS1MQ","ad_unit_path":"/5678/nx.thehill"},{"mcpid":"8015584","title":"Rising Clip 2 - Covid Mandates","image":"https://h104216-fcdn.mp.lura.live/1/938892/pvw_lin/9D7/979/9D7979F3A7C2BC9BBF3143BACAD0A9FA_8.jpg?aktaexp=2082787200&aktasgn=eb2abbd2501a63f6883604ae0a9194b6","token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ2aWQiOiI4MDE1NTg0IiwiaXNzIjoicTI2MVhBbU9NZHFxUmYxcDdlQ283SVltTzFreVBtTUIiLCJleHAiOjE2NjQzOTU4NTB9.zylIx_XkwCvIBb9FApgS85wqjj6qhK5kUmHFUnfQzDc","ad_unit_path":"/5678/nx.thehill/the_hill_tv"},{"mcpid":"8015581","title":"Rising Clip 1 - The Fed Raises Rates","image":"https://h104216-fcdn.mp.lura.live/1/938892/pvw_lin/9B5/B0E/9B5B0E839B14BEABAE9C9D52A580762A_8.jpg?aktaexp=2082787200&aktasgn=e0322262c495c822c599e24f9ea95d4c","token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ2aWQiOiI4MDE1NTgxIiwiaXNzIjoicTI2MVhBbU9NZHFxUmYxcDdlQ283SVltTzFreVBtTUIiLCJleHAiOjE2NjQzOTU4NTB9.7tTiE2I-d1p2yRNlHmAYFR3m8t8X2x2CjMCag7HFvYg","ad_unit_path":"/5678/nx.thehill/the_hill_tv"},{"mcpid":"8011828","title":"Rising Clip 1 - Hurricane Fiona","image":"https://m104216-ucdn.mp.lura.live/iupl_lin/019/122/019122D26E9AA7899D4A244977CCA0BF.jpg?Expires=2082758400&KeyName=mcpkey1&Signature=2ZDBcmV5JbRdLUGKJq46tc6ny1w","token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ2aWQiOiI4MDExODI4IiwiaXNzIjoicTI2MVhBbU9NZHFxUmYxcDdlQ283SVltTzFreVBtTUIiLCJleHAiOjE2NjQzOTU4NTB9.mL4Xj3IsNXNMsI_mInNL8N_jbMNhm1VC9UDBabLNbGw","ad_unit_path":"/5678/nx.thehill/the_hill_tv"},{"mcpid":"8011850","title":"Rising Clip 2- FAA Denies Request To LESSEN Training Hours","image":"https://h104216-fcdn.mp.lura.live/1/938892/pvw_lin/7DE/5CF/7DE5CF4C7D8B1BA6D2AA64B25469BBA1_7.jpg?aktaexp=2082787200&aktasgn=406c9542fe6e2fbcd64afc4164716f01","token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ2aWQiOiI4MDExODUwIiwiaXNzIjoicTI2MVhBbU9NZHFxUmYxcDdlQ283SVltTzFreVBtTUIiLCJleHAiOjE2NjQzOTU4NTB9.MIKKx1Imr-AAx9G4_WfiSNLZd9aiI_ErBc61UfM-6Ws","ad_unit_path":"/5678/nx.thehill/the_hill_tv"},{"mcpid":"8011830","title":"Rising Clip 3 - Russia Nuclear Threat","image":"https://m104216-ucdn.mp.lura.live/iupl_lin/CB5/4BE/CB54BE24428E84B4D5CF76C902CCB767.jpg?Expires=2082758400&KeyName=mcpkey1&Signature=U2-W5XQYbt0KJ2qnNK0WNSkTChQ","token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ2aWQiOiI4MDExODMwIiwiaXNzIjoicTI2MVhBbU9NZHFxUmYxcDdlQ283SVltTzFreVBtTUIiLCJleHAiOjE2NjQzOTU4NTB9.AUFU3UmKhJJtSLrlPLmcVjV4yNHKd8D7f760pdFK3Lc","ad_unit_path":"/5678/nx.thehill/the_hill_tv"},{"mcpid":"8008471","title":"Railroad Strike with Rail Workers United Ron Kaminkow","image":"https://m104216-ucdn.mp.lura.live/iupl_lin/E04/DBF/E04DBF323A0E2CC27E3E33F29B79017D.jpg?Expires=2082758400&KeyName=mcpkey1&Signature=QjK88JwbszJ9gDotJQwZUMbRT20","token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ2aWQiOiI4MDA4NDcxIiwiaXNzIjoicTI2MVhBbU9NZHFxUmYxcDdlQ283SVltTzFreVBtTUIiLCJleHAiOjE2NjQzOTU4NTB9.V0IJYrxxFLP249ec2MASCMo5L3FGmj6F5sq1gDjQUGo","ad_unit_path":"/5678/nx.thehill/the_hill_tv"}],"duration":5},"expectPreroll":true,"titleVisible":true,"pauseOnClick":true,"trackTimePeriod":60,"isPermutiveEnabled":true});

The National Hurricane Center said late Wednesday morning that the “extremely dangerous” eyewall of Hurricane Ian is moving onshore.

The hurricane is making landfall as a Category 4 storm with winds approaching Category 5 status.

Officials said a storm surge of up to 18 feet could be seen in some areas.

Live Hurricane Ian radar imagery:

Source: National Weather Service

--The Associated Press contributed.

Read more https://thehill.com/homenews/state-watch/3663080-live-coverage-hurricane-ian-barrels-towards-florida/