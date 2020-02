Los trabajadores humanitarios se apresuran para asistir a las personas desplazadas por los enfrentamientos en Yemen

Marib – La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y sus socios están aumentando la asistencia humanitaria en Yemen, en donde los enfrentamientos han provocado el desplazamiento de más de 14.000 personas hacia las Gobernaciones de Marib y de Al Jawf.

Más de 3.000 personas han recibido kits de emergencia con raciones de alimentos, ropa y lámparas solares, de parte de la OIM y sus socios, a través del Mecanismo de Respuesta Rápida entre agencias. Cada una de las 500 familias recibe también, de parte de la OIM y por única vez, una transferencia en dinero en efectivo.

Del total de personas desplazadas, al menos 12.000 han huido hacia Marib, una Gobernación que alberga a cientos de miles de personas desplazadas internamente, situación que ha originado una gran presión sobre la capacidad de respuesta de parte del gobierno local.

Las familias que ya se encuentran viviendo en los sitios de desplazamiento se han visto forzadas a movilizarse hacia nuevos lugares, los cuales cuentan con menos servicios. Según se ha informado, tan solo del campamento de Al-Khaniq se han ido 1.250 familias desplazadas.

“Estamos sufriendo por segunda vez la gran pena que implica el desplazamiento”, sostiene Milhah, una mujer que vivió en el campamento de Al-Khaniq durante cuatro años antes de irse hacia la Ciudad de Marib con toda su familia. “La situación aquí es verdaderamente terrible. Es realmente muy difícil encontrar alojamiento, todos los lugares están atestados”.

Muchas personas como la familia de Milhah están durmiendo a la intemperie, sin protección alguna contra el duro invierno. Entre otras necesidades críticas que la comunidad desplazada requiere con urgencia pueden mencionarse las referidas a albergues seguros, artículos esenciales de asistencia, cuidados de salud de emergencia, agua potable, y servicios de sanidad seguros.

Las familias que han sido recientemente desplazadas se encuentran dispersas a lo largo de docenas de sitios y de lugares de alojamiento temporario junto a familias que las han acogido. Para ayudar a que las personas puedan alojarse juntas y recibir servicios críticos y vitales de manera mucho más sencilla, la OIM se encuentra trabajando con las autoridades locales a fin de identificar terrenos adicionales para instalar un nuevo sitio de tránsito a la vez que se brinda apoyo a la expansión y al mejoramiento de los campamentos ya existentes. La Organización también brinda su apoyo a los esfuerzos destinados a la entrega de materiales para la construcción de albergues, cuidados de la salud y acceso a agua potable y servicios de sanidad seguros.

El año pasado la OIM estableció su oficina en Marib para brindarle apoyo a una comunidad que está luchando contra el desplazamiento interno masivo. Como el actual aumento del desplazamiento sigue afectando a las comunidades yemenitas en situación de vulnerabilidad, la OIM continuará trabajando con sus socios para paliar las necesidades más acuciantes.

