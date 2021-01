Articles

English Astronaut vlog: space food and fitness

ESA astronaut Matthias Maurer is preparing for his mission to the International Space Station, scheduled for launch in late 2021. This mission is known as Cosmic Kiss.

In this video log from his current training base at NASA’s Johnson Space Center in Houston, Texas, USA, Matthias shows a space food tasting session and shares how astronauts maintain their fitness for a safe return to Earth.

Astronauts exercise for two hours a day, six days a week while on the International Space Station to combat muscle and bone loss caused by an extended stay in microgravity. Diet also plays an important role in maintaining physical and mental wellbeing.

Due to the current situation with COVID-19, all personnel are required to adhere to special safety precautions while training. These include wearing a mask – as seen in the clip.

Matthias will continue his training for Cosmic Kiss at partner agencies around the world over the next weeks and months. Stay tuned for further footage of his training and experiences.

German Astronauten-Vlog/ Matthias Maurer: Weltraumnahrung und Fitness

ESA-Astronaut Matthias Maurer bereitet sich auf seine Mission zur Internationalen Raumstation vor, die Ende 2021 starten soll. Diese Mission trägt den Namen "Cosmic Kiss".

In diesem Video-Log von seiner aktuellen Trainingsbasis im Johnson Space Center der NASA in Houston, Texas, USA, zeigt Matthias eine Verkostung von Weltraumnahrung und erzählt, wie Astronauten ihre Fitness für eine sichere Rückkehr zur Erde aufrechterhalten.

Astronauten trainieren während ihres Aufenthalts auf der Internationalen Raumstation an sechs Tagen in der Woche täglich zwei Stunden, um dem Muskel- und Knochenschwund entgegenzuwirken, der durch den langen Aufenthalt in der Schwerelosigkeit verursacht wird. Auch die Ernährung spielt eine wichtige Rolle bei der Erhaltung des körperlichen und geistigen Wohlbefindens.

Aufgrund der aktuellen Situation mit COVID-19 müssen alle Mitarbeiter beim Training besondere Sicherheitsvorkehrungen beachten. Dazu gehört auch das Tragen einer Maske - wie im Video zu sehen.

Matthias wird in den nächsten Wochen und Monaten sein Training für seine Cosmic Kiss-Mission bei Partneragenturen auf der ganzen Welt fortsetzen. Bleibt dran - Wir werden mit weiterem Filmmaterial über sein Training und seine Erfahrungen berichten.

