Articles

Category: Space Published on Wednesday, 01 April 2020 08:05 Hits: 4

ESA Impact 2020 - Quarter 1

ESA Impact Q1 highlights dramatic events on our planet including COVID-19, bushfires, an iceberg and a fireball, plus Solar Orbiter’s launch and astronaut Luca Parmitano’s return.

Read more http://www.esa.int/About_Us/ESA_Publications/ESA_Impact_2020_-_Quarter_1