Articles

Category: Space Published on Friday, 21 February 2020 12:01 Hits: 0

Alexander Krivenyshev of WorldTimeZone.com photographed a gorgeous predawn sky show Thursday morning (Feb. 20), capturing the crescent moon, Saturn, Jupiter, Mars and the red star Antares arcing over the Big Apple.

Read more https://www.space.com/moon-saturn-jupiter-mars-antares-nyc-photos.html