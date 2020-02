Articles

Watch live: Solar Orbiter pre-launch briefings

Watch ESA Web TV for the Solar Orbiter pre-launch press event, live from NASA's Kennedy Space Center in Cape Canaveral at 18:00-19:00 GMT (19:00-20:00 CET). A Solar Orbiter science briefing will follow at 19:30-20:30 GMT (20:30-21:30 CET).

