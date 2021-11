Category: World Published on Monday, 29 November 2021 09:23 Hits: 7

The winner of the prestigious 2021 Prix Goncourt award, the young Senegalese writer tells DW about the future he envisions for Africa.

Read more https://www.dw.com/en/mohamed-mbougar-sarr-reinventing-africa/a-59944951?maca=en-rss-en-all-1573-rdf