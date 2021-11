Category: World Published on Sunday, 07 November 2021 17:00 Hits: 5

German Chancellor Angela Merkel reflected on climate change, refugee policy and the coronavirus pandemic in an exclusive DW interview.

Read more https://www.dw.com/en/angela-merkel-discusses-climate-change-refugees-and-legacy-in-dw-interview/a-59745332?maca=en-rss-en-all-1573-rdf