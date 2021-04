Category: World Published on Saturday, 17 April 2021 15:31 Hits: 7

Teenage sensation Jamal Musiala scored twice as Bayern Munich beat Wolfsburg to go seven points clear at the top of the Bundesliga. Elsewhere, Borussia Dortmund have a glimmer of hope after Frankfurt lost to Gladbach.

Read more https://www.dw.com/en/bundesliga-bulletin-jamal-musiala-fires-bayern-munich-to-victory-over-wolfsburg/a-57240345?maca=en-rss-en-all-1573-rdf