Tu gasto de bolsillo en atención médica no debe ser un misterio

Articles

Category: Health Published on Monday, 15 November 2021 19:56 Hits: 0

Si alguna vez has tenido una enfermedad grave o has cuidado a alguien que la padece, sabes lo rápido que pueden acumularse las facturas médicas: de laboratorios, radiólogos, farmacias, médicos, diferentes departamentos dentro del mismo hospital, algunos en la red de tu seguro de salud, otros no.

Determinar qué facturas debes pagar puede resultar extremadamente confuso, sin importar lo inteligente que seas. Si estás enfermo o tienes barreras tecnológicas, culturales o de idioma, sin mencionar las dificultades financieras, navegar por este laberinto puede ser especialmente intimidante.

Una ley de California firmada por el gobernador Gavin Newsom en octubre puede ayudarte a clasificar una maraña de facturas médicas para entender qué cubrirá tu plan de salud y cuándo comenzará la cobertura.

La ley SB 368 requiere que la mayoría de los planes de salud del sector privado regulados por el estado envíen actualizaciones a los afiliados, por cada mes en el que recibieron atención, mostrando cuánto han gastado de su deducible anual —la cantidad que una persona debe desembolsar antes de que el seguro comience a pagar la mayor parte de su atención— y qué tan cerca está de alcanzar el límite de su gasto de bolsillo, la cantidad después de la cual la aseguradora paga el 100% de la atención.

La ley, que entrará en vigencia en julio, debería ayudar a las personas con enfermedades crónicas costosas, que necesitan realizar un mejor seguimiento de cuánto deben, y a las personas sanas que rara vez buscan atención, pero que de repente pueden encontrarse con situaciones médicas inesperadas, como un visita a una sala de emergencias.

La nueva ley requiere que los planes de salud envíen actualizaciones de los gastos de bolsillo por correo, a menos que el asegurado opte por recibirlas de manera electrónica. La información también debe archivarse en un formato que sea accesible para los clientes en cualquier momento.

La nueva ley debería ser útil para un número creciente de personas, dado el aumento de la prevalencia de planes de salud con deducibles cada vez más altos.

A medida que aumentan los deducibles, los miembros del plan de salud están viendo cómo la protección financiera de su seguro entra en acción cada vez más tarde en el año. Y en muchos casos, después de alcanzar sus deducibles, todavía necesitan gastar mil o más antes de alcanzar los límites de gastos de bolsillo para el año.

Algunas personas con afecciones costosas como cáncer o VIH se enfrentan a drásticas decisiones: si recibir tratamiento o pagar la renta, por ejemplo. En esos casos, puede ser indispensable saber cuándo terminará la hemorragia financiera, aliviando la presión sobre el presupuesto familiar.

La nueva ley también puede ser útil si necesitas una cirugía que no sea de emergencia, como un reemplazo de cadera o cataratas. El mejor momento, financieramente hablando, será cuando estés cerca de alcanzar tu deducible y límite de gastos de bolsillo, o si ya los has alcanzado. Entonces, tener esa información puede ser muy útil.

La ley también podría ayudar a las personas a evitar pagar dinero que en realidad no deben, si, por ejemplo, ya alcanzaron su deducible, pero una factura médica que reciben no lo refleja.

Aunque tu aseguradora no está obligada a proporcionar tu estatus de gasto de bolsillo actual hasta que la ley entre en vigencia en julio, aún puedes llamar a la línea de ayuda al cliente y solicitarlo, o para pedir una aclaración sobre una factura. Si no obtienes la respuesta que buscabas, pídele a tu plan de salud que te diga quién lo regula y llama a esa agencia. Por lo general, sería el Departamento de Atención Médica Administrada, al 888-466-2219 o HealthHelp.ca.gov, o el Departamento de Seguros de California, llamando al 800-927-4357.

Para ver si reúnes los requisitos para recibir asistencia gratuita, prueba la Patient Advocate Foundation (www.patientadvocate.org o 800-532-5274), que ayuda a las personas a resolver facturas de salud que no pueden pagar y también brinda ayuda financiera basada en necesidades específicas por enfermedades.

Esta historia fue producida por KHN(Kaiser Health News), que publica California Healthline, un servicio editorialmente independiente de la California Health Care Foundation.

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Read more https://khn.org/news/article/tu-gasto-de-bolsillo-en-atencion-medica-no-debe-ser-un-misterio/