Más embarazadas con covid en cuidados intensivos, expertos enfatizan que deben vacunarse

Thursday, 12 August 2021

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) están duplicando su recomendación de que las mujeres embarazadas reciban la vacuna contra covid-19, a la luz de nuevos datos que subrayan su seguridad y eficacia durante el embarazo.

Esta recomendación llega en un momento en que los médicos de todo el país informan de un aumento en el número de embarazadas no vacunadas que deben ser hospitalizadas con casos graves de covid.

La baja tasa de vacunación en este grupo es sorprendente, señalan médicos. Al 31 de julio, solo el 23% de las embarazadas habían recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, según estadísticas de los CDC.

“Los CDC recomiendan que las personas embarazadas se vacunen contra covid-19, basándose en nueva evidencia sobre la seguridad y efectividad de las vacunas”, dijo la agencia en una guía actualizada que se suma a la recomendación urgente de las principales sociedades médicas.

“La vacuna contra covid-19 se recomienda para todas las personas mayores de 12 años, incluidas las embarazadas, las que intentan estarlo o las que están amamantando”, indica la guía.

Según la agencia, las preocupaciones entre algunas personas de que las vacunas de ARN mensajero podrían aumentar el riesgo de aborto espontáneo cuando se administran al principio del embarazo no se confirman con los datos de las investigaciones.

Los oficiales de salud dijeron que las tasas de aborto espontáneo después de vacunarse eran similares a la tasa esperada de aborto espontáneo en cualquier grupo de personas embarazadas. Recibir una vacuna contra covid también es seguro más adelante en el embarazo y durante la lactancia, enfatiza el nuevo análisis de la agencia.

La doctora Alison Cahill, especialista en medicina materno-fetal y profesora de la Escuela de Medicina Dell de la Universidad de Texas-Austin, dijo que ha estado promoviendo la vacunación a todo el que quiera escuchar. Trabaja principalmente con personas embarazadas que están enfermas de covid y ve el daño que puede causar el coronavirus.

Cahill recordó haber tratado a una mujer no vacunada que llegó al hospital con dificultad para respirar. Contó que, en 24 horas, el cuadro empeoró mucho y la mujer necesitó una enorme cantidad de oxígeno para mantenerse con vida.

“Estaba en su segundo trimestre. Si hubiera tenido que dar a luz, habría tenido un bebé extremadamente prematuro con un alto riesgo de tener una discapacidad de por vida o incluso la muerte”, dijo Cahill.

Dijo que a los dos días de haber sido internada, la mujer ya no podía respirar por sí misma. La intubaron y luego le pusieron un ventilador.

Finalmente, la mujer necesitó ECMO, oxigenación por membrana extracorpórea, una máquina que “saltea” los pulmones oxigenando directamente la sangre. Cahill dijo que estuvo en ECMO, un proceso que a menudo es un puente hacia un trasplante de corazón o pulmón para personas en estado crítico, durante varias semanas.

“Eventualmente pudo salir adelante”, dijo Cahill. “Milagrosamente no requirió un parto prematuro. Permaneció embarazada y después de dos meses y medio en el hospital pudo irse a casa”.

El bebé nació sano, pero la mujer puede enfrentar toda una vida de discapacidades a causa de covid. Cahill dijo que todo podría haberse evitado si se hubiera vacunado.

“Creo que es una oportunidad increíble que tenemos en los Estados Unidos, y todos deberían aprovechar esta tremenda vacuna para evitar que sucedan ese tipo de cosas”, dijo. “Es realmente trágico”.

Estos casos son la razón por la que el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, las dos organizaciones líderes que representan a médicos y científicos que se especializan en atención obstétrica, recomendaron el 30 de julio que todas las embarazadas reciban la vacuna contra covid.

“Es una ‘tormenta perfecta’”, dijo el doctor Mark Turrentine, profesor de obstetricia en Baylor College of Medicine, quien también es copresidente de un grupo de trabajo sobre covid para ACOG. “Tenemos una variante altamente infecciosa del virus que causa covid-19 en un grupo en el que la mayoría no está inmunizada. Así que sí, estamos viendo mucha gente enferma”.

“ACOG anima a sus miembros a recomendar enfáticamente la vacunación a sus pacientes“, dijo el doctor J. Martin Tucker, presidente de ACOG, en una declaración escrita. “Esto significa enfatizar la seguridad conocida de las vacunas y el mayor riesgo de complicaciones graves asociadas con la infección por covid-19, incluida la muerte, durante el embarazo”.

Vacunar a las embarazadas se ha vuelto especialmente urgente en estados como Texas, donde la variante delta altamente contagiosa representa actualmente más del 75% de los casos nuevos. El porcentaje de personas en Texas que están completamente vacunadas es del 44,6%, en comparación con el 50,3% de toda la población del país.

A medida que aumentan las tasas de infección en el estado, la doctora Jessica Ehrig, jefa de obstetricia del Centro Médico Baylor Scott & White en Temple, Texas, dijo que ha visto un aumento significativo en la cantidad de embarazadas hospitalizadas e intubadas; con algunas muertes. Y esos casos graves de covid también son peligrosos para el feto, remarcó.

“Las complicaciones incluyen el parto prematuro y un mayor riesgo de preeclampsia para estas mamás, lo que también puede requerir un parto prematuro”, dijo Ehrig recientemente en una conferencia de prensa en Austin sobre el tema. “Y, desafortunadamente, también aumenta el riesgo de muerte fetal”.

Es una situación especialmente peligrosa cuando una mujer embarazada tiene un caso sintomático de covid, anotó Turrentine.

“Hay un aumento de tres veces en la admisión a la unidad de cuidados intensivos”, dijo, “un aumento de dos veces y medio en el riesgo de recibir ventilación mecánica o soporte de bypass, e incluso hay un aumento en el riesgo de muerte”.

Los profesionales médicos y los científicos no saben exactamente por qué las embarazadas corren un riesgo tan alto cuando se infectan con el virus, pero les preocupa que esta población sea especialmente vulnerable porque muchas de ellas siguen sin vacunarse.

Los CDC han recomendado las vacunas para las embarazadas como la mejor manera de protegerlas a ellas y a sus bebés del coronavirus, desde abril. Aunque las embarazadas no fueron parte de los ensayos clínicos iniciales de las tres vacunas contra covid autorizadas para uso de emergencia en los Estados Unidos, los datos recopilados desde entonces han demostrado que son seguras y efectivas para este grupo.

Turrentine dijo que es importante enfatizar que los beneficios de vacunarse superan con creces cualquier tipo de riesgo. Especialmente para una mujer embarazada, dijo, los costos de no vacunarse son demasiado altos.

“He visto a algunas mujeres embarazadas muy enfermas. He visto a algunas morir”, dijo. “Y, ya sabes, entras en este negocio como obstetra-ginecólogo porque las pacientes son jóvenes y están sanas. Y la mayoría de las veces tienes excelentes resultados. Este es un virus muy malo”.

Esta historia es de una asociación de informes entre KUT, NPR y KHN.

