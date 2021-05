Covered California dice que el seguro de salud se ha vuelto demasiado barato como para ignorarlo

Articles

Category: Health Published on Tuesday, 04 May 2021 15:41 Hits: 4

Una nueva ley federal podría hacer que sea mucho más barato comprar tu propio seguro si no tienes cobertura a través de un empleador o un programa del gobierno como Medicare o Medicaid.

La ley proporciona miles de millones de dólares federales para reducir las primas de las personas que compran cobertura a través de los mercados de seguros establecidos por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA).

Esta ayuda amplía un crédito fiscal federal creado por ACA que se puede recibir por adelantado como un descuento en tu prima, o como un reclamo en tus impuestos del año siguiente. Estos subsidios está disponible para quienes compran pólizas individuales o familiares en el mercado privado por fuera de los intercambios de ACA. Por lo tanto, si tienes un plan de salud por fuera de estos mercados, podrías ahorrar mucho dinero si cambias a uno que ofrezcan los mercados de ACA.

Si ya estás inscrito en un plan del mercado de seguros, podrías ver una cuenta más baja, en muchos casos mucho más baja, comenzando tan pronto como con tu prima de mayo.

Covered California, el mercado de seguros de salud de ACA del estado, abrió un período de inscripción especial el 12 de abril para las personas que quieran aprovechar la nueva ayuda al inscribirse o cambiar de cobertura. El período se extiende hasta diciembre. Los subsidios recientemente mejorados entran en vigencia con la cobertura que comienza el 1 de mayo. Para obtener cobertura el primer día de cualquier mes, solo necesitas inscribirte el día anterior.

Casi el 90% de los beneficiarios de Covered California ya reciben ayuda financiera, y muchos ahora recibirán más. Algunos afiliados que antes no calificaban para créditos fiscales ahora pueden ser elegibles.

Darci Gutiérrez, una agente de seguros en Dublin, California, dijo que un cliente con una familia numerosa ahorró $425 al mes en una PPO de Blue Shield en el nivel Plata, el segundo nivel más bajo de cobertura.

“Me sorprendió la cantidad de reducción de costos. Yo estaba como, ‘Santo cielo’”, dijo Gutiérrez.

Está previsto que la ayuda federal adicional se detenga después de 2022, lo que significa que tu seguro podría costarte más después.

La nueva ley también asigna dinero para brindar una cobertura prácticamente sin prima, solo en 2021, para cualquier persona que reciba beneficios por desempleo en cualquier momento durante el año.

Si ya estás inscrito en Covered California, puedes mantener tu plan y aprovechar los ahorros, o puedes comparar precios y ahorrar aún más, o cambiar a un nivel más alto de cobertura sin aumentar tu gasto mensual.

Si no cambias, Covered California calculará automáticamente tu prima más baja y verás un crédito de mayo en tu factura de junio. También obtendrás ese ahorro de manera retroactiva durante los primeros cuatro meses de 2021 en forma de una reducción adicional de la prima, en cuotas mensuales iguales, durante el resto del año.

Sin embargo, si no tienes seguro o tienes un plan de salud por fuera de los mercados de seguros de ACA, debes tomar medidas. Investiga tus opciones e inscríbete, o cambia de plan.

Para saber si reúnes los requisitos para recibir asistencia federal, inicia una sesión en el sitio www.coveredca.com/espanol.

Haz clic en el botón “busca y compara” para encontrar los planes de salud disponibles para tí en tu área, junto con la prima mensual que pagarás después que se descuento tu subsidio.

También puedes hacer clic en un botón para recibir una llamada de un agente de seguros de salud certificado que puede ayudarte a resolver todo, sin cobrarte. Si no tienes una computadora, llama a línea de Covered California en español, al 800-300-0213.

Esta historia fue producida por KHN, que publica California Healthline, un servicio editorialmente independiente de la California Health Care Foundation.

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Read more https://khn.org/news/article/covered-california-dice-que-el-seguro-de-salud-se-ha-vuelto-demasiado-barato-como-para-ignorarlo/