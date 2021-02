Disipando información errónea y mitos sobre las vacunas en la región agrícola de California

Articles

MECCA, Calif. — El polvo hace remolinos en el aire mientras Luz Gallegos estaciona su SUV a un lado de la calle de tierra. Acaba de enterarse que su tía murió a causa de covid-19, el tercer familiar en sucumbir al virus en solo dos semanas.

Gallegos bajó de su auto a las 11:30 am, en una granja de pimientos en esta comunidad agrícola en el Valle de Coachella, apenas al noroeste de Salton Sea.

La mujer, que trabajó ella misma en los campos junto a sus padres, tuvo solo 15 minutos para hablar de un tema relacionado con la vida y la muerte ante unos 20 trabajadores que acababan de terminar su descanso.

La granja ya ha visto a dos trabajadores enfermarse con covid.

“Perdemos personas en nuestra comunidad a diario”, dijo.

https://californiahealthline.org/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/Reporte-campania-pionera-d-vacuna-campesina-version-completa-.mp3 “Estoy muy agradecido de que este grupo viniera aquí para darnos información sobre el virus y la vacuna”, dijo Juan Castillo (no está en la foto), gerente de la granja. “Como trabajadores agrícolas, a veces vamos de casa al trabajo y regresamos y no tenemos tiempo para escuchar las noticias”.

