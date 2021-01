Nuevos casos de Covid caen un 25% o más a medida que cambian conductas

Articles

Category: Health Published on Thursday, 28 January 2021 16:58 Hits: 4

Una docena de estados están reportando caídas del 25% o más en nuevos casos de covid-19, y más de 1,200 condados también observan esta baja, según muestran datos federales publicados esta semana.

Expertos dicen que la caída puede estar relacionada con el creciente temor al virus después que alcanzara niveles récord, así como con la esperanza de vacunarse pronto.

A nivel nacional, los casos nuevos han caído un 21% con respecto a la semana anterior, indican datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que reflejan los números de unos 3,000 condados.

Las bajas correspondientes en hospitalizaciones y muertes pueden tardar días o semanas en registrarse, y la batalla contra el mortal virus continúa a niveles récord en muchas áreas.

Funcionarios de salud, expertos en estadísticas y epidemiólogos acordaron que es demasiado pronto para ver una baja generada por la vacunación, que comenzó con los trabajadores de salud a fines de diciembre y, en muchos estados, ya incluye a los adultos mayores.

En cambio, dijeron, es más probable que los factores involucrados en la disminución de casos estén impulsados ​​por el comportamiento, con las personas reaccionando con susto a las noticias de que ya no hay camas libres en hospitales, en lugares como Los Ángeles, por ejemplo.

Con la cercanía de la vacuna, otros han decidido respetar a rajatabla el uso de máscaras y el distanciamiento físico.

Es difícil precisar una sola razón, dijo Adriane Casalotti, jefa de asuntos públicos y de gobierno de la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud de Condados y Ciudades.

Agregó que puede deberse en parte a que las personas busan evitar las nuevas variantes más contagiosas del virus, que según algunos expertos también parecen ser más letales.

También dijo que son tantas las personas que se enfermaron en la última oleada que es posible que más gente esté tomando precauciones: “Hay más posibilidades de que conozcas a alguien que haya tenido covid”, dijo Casalotti.

Eva Lee, matemática y profesora de ingeniería en el Instituto de Tecnología de Georgia, trabaja en modelos que predicen patrones de covid. Lee dijo en un correo electrónico que la disminución refleja el curso natural del virus, ya que infecta una red social de personas, agota ese grupo, se “apaga” y luego emerge en nuevos grupos.

También dijo que la tendencia nacional, con caídas aún más pronunciadas en California, también refleja las restricciones en ese estado, que incluyeron el cierre de las comidas en interiores de restaurantes, y toques de queda a las 10pm en las regiones más afectadas. Dijo que el efecto de estas medidas tardan unas semanas en aparecer en los datos de nuevos casos.

“Es un equilibrio muy inestable en este momento”, escribió Lee en su mensaje. “Entonces, cualquier celebración prematura conduciría a otro pico, como lo hemos visto una y otra vez en los Estados Unidos”.

De los cinco condados a nivel nacional con más caída de casos, cuatro son de California, incluido el condado de Los Ángeles, donde los nuevos casos disminuyeron casi un 40% en la semana que terminó el 25 de enero, en comparación con la semana anterior.

La doctora Karin Michels, jefa de epidemiología de la Escuela de Salud Pública Fielding de la UCLA, dijo que las cifras más bajas en Los Ángeles, después que el virus infectara a 1 de cada 8 residentes del condado, probablemente reflejan lo que sucedió después del aumento repentino de la ciudad de Nueva York: la gente se asustó mucho y cambió su comportamiento .

“En LA, la gente está empezando a comprender que realmente necesitamos actuar juntos, así que eso ayuda”, dijo.

Michels dijo que la inmunidad colectiva no explicaría las disminuciones, ya que no estamos ni cerca del nivel del 70% de la población que ha tenido la enfermedad o ha sido vacunada. Apuntó que estas caídas también pueden reflejar una baja en las pruebas, ya que el Dodger Stadium se ha convertido de un sitio de pruebas masivas en un centro de vacunación masiva.

Funcionarios del Departamento de Salud Pública de California reconocieron que las pruebas han disminuido, pero las tasas generales de pruebas positivas de covid están disminuyendo, lo que sugiere que el cambio es real.

Los casos nuevos también bajaron significativamente en Wyoming, Oregon, Dakota del Sur y Utah, y cada estado registró al menos un 30% menos de casos nuevos. Cada uno de esos estados informó haber vacunado al 8% o más de su población adulta hasta el martes 26 de enero, lo que los coloca entre los 20 estados con mayores tasas de vacunación.

Alaska lidera los estados actualmente, con casi un 15%, según el HHS. También registró una caída de casos nuevos del 24% en los últimos días.

Sin embargo, expertos no están dispuestos todavía a decir que las vacunas estén reduciendo los casos.

“La mayoría de las personas en salud pública cree que no veremos los beneficios de la vacuna hasta dentro de unos meses”, dijo el doctor Marcus Plescia, director médico de la Asociación de Funcionarios de Salud Estatales y Territoriales.

El número de muertes sigue siendo alto semanas después de las tasas récord de casos, ya que el virus ataca de forma variable el corazón, los riñones, los pulmones y el sistema nervioso. Muchos pacientes permanecen inconscientes y con un ventilador durante semanas mientras los médicos buscan signos de mejoría.

La tasa de mortalidad cayó solo un 5% en los datos publicados el miércoles 27, lo que refleja 21,790 pacientes que murieron por el virus del 19 al 25 de enero.

La ansiedad por las nuevas cepas del coronavirus del Reino Unido, Brasil y Sudáfrica sigue siendo alta en el condado de Multnomah de Portland, Oregon, que experimentó una drástica disminución del 43% en los casos nuevos en los últimos días.

“La preocupación es que todo podría cambiar”, dijo Kate Yeiser, vocera del Departamento de Salud del condado de Multnomah.

Shoshana Dubnow contribuyó a esta historia.

Kaiser Health News (KHN) is a national health policy news service. It is an editorially independent program of the Henry J. Kaiser Family Foundation which is not affiliated with Kaiser Permanente.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Read more https://khn.org/news/nuevos-casos-de-covid-caen-un-25-o-mas-a-medida-que-cambian-conductas/