Articles

Category: World Politics Published on Sunday, 22 August 2021 10:00 Hits: 3

Can the Haudenosaunee Confederacy become the first Indigenous nation to secure an Olympic berth?

Read more https://foreignpolicy.com/2021/08/22/iroquois-nationals-haudenosaunee-confederacy-lacrosse-los-angeles-olympics-2028-indigenous-sovereignty-canada-united-states/