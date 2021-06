Articles

Sunday, 13 June 2021

House Speaker Nancy Pelosi (D-CA) on Sunday decried the Trump administration's secret seizing of Apple data records of House Intelligence Committee Chair Adam Schiff (D-CA) and Rep. Eric Swalwell (D-CA) as going "even beyond Richard Nixon."

