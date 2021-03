Articles

Category: World Politics Published on Thursday, 18 March 2021 22:45 Hits: 2

There’s no doubt in Tennessee State Sen. Heidi Campbell’s (D) mind that Senate Republicans are retaliating against a state historical commission for voting to remove a bust of the slave trader, Confederate general and Ku Klux Klan leader Nathan Bedford Forrest from the state capitol.

Read more http://feedproxy.google.com/~r/tpm-news/~3/rAGcA5o5GE4/the-anti-kkk-statue-movement-is-winning-so-tennessee-gop-wants-to-blow-up-the-system